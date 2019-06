Rivera invita a los críticos a irse de Ciudadanos: “Que presenten otro partido”

Albert Rivera ha reaparecido tras la mayor crisis interna de Ciudadanos desde su expansión nacional con un mensaje de firmeza ante los críticos, a los que invita a marcharse si no comparten el no a Pedro Sánchez. "Si algunos piensan que el sanchismo tiene que campar a sus anchas, que presenten un partido político", ha sentenciado Rivera en un discurso ante el consejo general de Ciudadanos, máximo órgano entre congresos, que ha escenificado un cierre de filas ante el líder, con dos aplausos en pie de todo el plenario. Rivera ha reivindicado la autonomía y la libertad de su formación para decidir no investir a Pedro Sánchez.

El líder de Ciudadanos ha hablado por primera vez este viernes de la crisis interna, después de que el pasado lunes varios miembros de la dirección dimitieron por discrepar del giro a la derecha y de la negativa a pactar con el PSOE la investidura. Las bajas se sucedieron tanto en la ejecutiva permanente, el núcleo de decisión, con la dimisión de Toni Roldán, secretario de programas, así como en la ejecutiva ampliada, de la que se marchó el eurodiputado Javier Nart. También anunció su marcha el líder del partido en Asturias, Juan Vázquez. Los críticos forzaron una votación en la ejecutiva para reconsiderar la estrategia y abrir una vía de diálogo con el PSOE, que perdieron por abrumadora mayoría.

Rivera les ha contestado que su apuesta es firme y si alguien no está de acuerdo, que se vaya. El líder ha afirmado también que es posible proceder de tradiciones políticas diferentes, pero el rumbo no se discute. "Es posible venir de afluentes distintos, pero estamos juntos. Siempre seré el presidente de todos, porque siempre he creído que sumar es mejor que restar. Todos los que queráis remar en esta dirección, somos compañeros y lo seguiremos siendo".