Aguado pide a PSOE y Más Madrid que se abstengan en Madrid e insiste en que Cs votará no a Sánchez

El líder de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, el pasado 18 de junio en Madrid.

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha insistido este jueves en una entrevista en la cadena SER en que no cederá ante las propuestas de Vox y ha señalado que vería "fantástico" que PSOE y Más Madrid se abstuvieran ante un Gobierno regional formado entre Ciudadanos y PP. "Sería fantástico si el señor [Ángel] Gabilondo se abstuviera. Y por supuesto si Más Madrid se abstuviera. Eso sería una buena señal porque mostraría responsabilidad por su parte, y sobre todo permitiría que echar a andar la legislatura y que los madrileños vieran que hay un Gobierno en la Comunidad de Madrid que se preocupa por sus problemas", ha dicho Aguado esta mañana.

Tras su respuesta, la periodista Pepa Bueno le pregunta si también ellos ofrecerán la abstención en la investidura a Pedro Sánchez, líder del PSOE y presidente del Gobierno en funciones. "No. Yo creo que son dos cosas que no tienen nada que ver. Fundamentalmente porque en el Gobierno de España Sánchez ya ha elegido socio, Podemos", dice Aguado. La entrevistadora le puntualiza que también Cs ha elegido socio en la Comunidad de Madrid, el PP, y aún así pide la abstención de otras fuerzas políticas. "Sí, y por eso vamos a intentar formar un Gobierno con el PP. Pero en el Gobierno de España nos encontramos con que Sánchez ya tiene un socio preferente y que cada vez que puede pacta no solamente con Podemos, sino también con los nacionalistas. Y nosotros cuando fuimos a las elecciones lo dijimos muy claro. Creo que fuimos el partido más claro de todos. Dijimos que nosotros no íbamos a investir a Sánchez. Y era nuestra palabra, y se la dimos a nuestros votantes", puntualiza Aguado, que añade: "Y gracias, seguramente a eso y a otras razones, tuvimos 4,2 millones de españoles que nos votaron. Y vamos a ser fieles a la palabra dada. Y vamos a estar en la oposición, y así se lo trasladamos a su majestad el Rey, haciendo una oposición firme porque no nos gusta el modelo económico de Sánchez, porque no nos gusta el modelo de privilegios de Sánchez ni tampoco sus planteamientos en materia de política territorial. Por eso estaremos en la oposición explicando a los españoles porq qué hay una alternativa diferente y mejor, desde nuestro punto de vista, a Sánchez".

Aguado también ha reiterado en la entrevista que no van a firmar ningún acuerdo con Vox en Madrid porque iría en contra de lo que prometieron a sus votantes en campaña y ha expuesto que solo quiere formar un gobierno de centro liberal con el PP en el que no se puedan permitir "retroceder en derechos como la lucha contra la violencia machista o el colectivo LGTBI o inmigrantes". "No pasa por mi planteamiento ningún tipo de cesión al respecto y en todo caso Vox tendrá que decidir si pone en marcha un gobierno o nos manda a unas elecciones", ha lanzado al partido liderado por Santiago Abascal.

Además, Aguado ha recordado que la legislatura pasada Cs permitió al PP gobernar sin pedir "ni un solo sillón" por "responsabilidad" pese a que sabían que iban a estar en la oposición, por lo que le parecería una actitud "irresponsable" que Vox no actuara de la misma manera. La formación lidereda por Albert Rivera aspira, según ha explicado Aguado, a presentar un programa de gobierno con reformas "concretas" de PP y Cs y, una vez firmado, explicarán al resto cuál es el mejor programa para la Comunidad. "Después, que cada grupo elija si quieren bloquear o mandarnos a nuevas elecciones".

En cuanto a si considera que el PP, "partido de la Gürtel o de la Púnica", es el más indicado para formar un gobierno regenerador, Aguado ha opinado que la regeneración no la aporta "ni el PP ni el PSOE", sino que la aporta Ciudadanos cuando entra en los gobiernos y cuando "aprieta y exige".

Por último, sobre si los planteamientos de pactos en la Comunidad los toma por cuenta propia o por parte de lo que le dicte la dirección nacional, el portavoz de la formación en la región ha asegurado que estas decisiones las adoptan de forma "consensuada y coordinada". "En Ciudadanos decimos lo mismo en Rentería, que en Madrid o en Valencia. Cualquier decisión que se tome de esta envergadura se toma de forma coordinada con la Ejecutiva nacional", ha aseverado.

