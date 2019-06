Ciudadanos rechaza la propuesta de Vox para un gobierno en la Comunidad y el PP promete mediar

La candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En vídeo, declaraciones de Ignacio Aguado, líder de de Ciudadanos en la Comunidad, este miércoles. Victor J Blanco (GTRES) / ATLAS

Ignacio Aguado, líder de Ciudadanos en Madrid, ha rechazado este miércoles la propuesta programática que ha puesto Vox sobre la mesa para pactar el próximo Ejecutivo regional con su formación y el PP. Los votos de los tres partidos de derechas son imprescindibles para lograr la presidencia frente a Ángel Gabilondo (PSOE), el ganador de las elecciones. Por su parte, la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, ha prometido mediar entre sus dos socios potenciales, ha pedido fijar ya una fecha para la investidura y ha planteado que Cs y Vox expliciten su compromiso de hacerla presidenta aunque aún no hayan alcanzado un acuerdo.

"Ciudadanos nació para hacer frente al nacionalismo, al populismo, al pensamiento único", ha dicho Aguado tras saber que Vox quiere derogar una decena de artículos de dos leyes que protegen los derechos LGTBI, repatriar a los menores migrantes no acompañados llegados a Madrid, o exigir a sus países que paguen "la factura sanitaria de los inmigrantes ilegales. "No vamos a llegar a ningún tipo de acuerdo con aquellos partidos que quieren hacer retroceder la Comunidad, que frivolicen con la violencia de género, estigmaticen a los emigrantes...", ha seguido. Y ha subrayado: "No va a hacer un gobierno bajo esas condiciones".

Aguado, al que el PSOE y Más Madrid presionan para que pacte con la izquierda y acabe con 25 años de gobiernos conservadores, ha insistido en que quiere un ejecutivo de progreso. Aunque su socio preferente es el PP, no ha sido posible aclarar si con esa referencia el líder de Cs se abre a negociar con los socialistas. No ha aceptado preguntas.

"En el PP vamos a buscar el acuerdo, y a ponerle una fecha al debate de investidura", ha dicho, por su parte, Díaz Ayuso, la candidata del PP. "Tenemos que ir ya a ese debate", ha subrayado sobre una convocatoria que se decidirá el 2 de julio como tarde, y que se celebrará como máximo el 11. "Y por el camino los grupos llamados a entendernos veremos las diferencias. Nosotros vamos a seguir hablando con un partido y con el otro", ha seguido. Y en referencia implicíta al deseo de Vox de derogar aspectos clave de las leyes LGTBI, ha subrayado: "No voy a entrar en ningún debate estéril que vuelva a dividir a la sociedad".

No obstante, el PP sí está dispuesto a revisar la redacción de esas leyes. ¿La razón? Aunque el partido las impulsó durante la pasada legislatura, su ala más conservadora observó con irritación cómo las enmiendas del resto de formaciones modificaban sustancialmente el texto. De hecho, David Pérez, exalcalde de Alcorcón y hoy número dos de Díaz Ayuso, se ausentó de una de las votaciones.

