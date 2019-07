El socialista Adrián Barbón, elegido presidente de Asturias sin el apoyo de Podemos

El socialista Adrián Barbón, que ha sido elegido presidente del Principado de Asturias este lunes. En vídeo, Barbón se proclama nuevo presidente de Asturias. Alberto Morante (efe) | atlas

El socialista Adrián Barbón ha sido elegido este lunes presidente del Principado de Asturias, aunque gobernará en minoría. Barbón ha contado con el apoyo de sus 20 diputados y los 2 de IU, un número que aunque no supone la mayoría absoluta de la cámara, es suficiente para ser elegido ya que el sistema asturiano favorece la gobernabilidad, y no es posible votar en contra de un candidato, solo abstenerse o proponer una alternativa. Ante la falta de otra opción política, ya que la candidata popular rehusó presentarse, el PSOE consigue revalidar la presidencia de Asturias y gobernará mediante un pacto de legislatura con IU y sin el apoyo de Podemos.

Barbón (Laviana, 40 años) se convierte así en el noveno presidente del Principado, cargo en el que toma el relevo a Javier Fernández. Afín al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y muy vinculado a la vice secretaria general del partido, Adriana Lastra, también tomó el relevo a Javier Fernández al frente de la Federación Socialista Asturiana en octubre de 2017.

Con los veinte diputados socialistas y los dos de la coalición, Barbón se quedó el pasado viernes, cuando comenzó la investidura, a un diputado de la mayoría absoluta por lo que se convocó una segunda votación para este lunes. Aquí, a Barbón le bastaba una mayoría simple para ser elegido.

A pesar de que PSOE e IU alcanzaron la semana pasada un acuerdo de investidura basado sobre todo en asuntos sociales, que tratarán de profundizar y hacer extensivo para lo que resta de legislatura. Podemos no ha querido saber nada del nuevo Ejecutivo. Los socialistas y la formación de Pablo Iglesias se han acusado mutuamente de no tener voluntad alguna de negociar y de impedir con su posición la posibilidad de que Asturias cuente con un gobierno progresista. Durante la pasada legislatura, PSOE, IU y Podemos mantuvieron posiciones alejadas y solo fueron capaces de acordar los presupuestos autonómicos para el presente ejercicio.

De hecho, durante el debate, el presidente asturiano advirtió a Podemos que esta undécima legislatura no podía ser una mala copia de la anterior y que a la hora de negociar no podían situarse en posiciones de máximos y en plantear medidas imposibles de financiar. No obstante, y a pesar de que Barbón quiere como socios preferentes a los partidos de izquierda, ha tendido la mano a todo el arco parlamentario, salvo a Vox, para llegar a acuerdos sobre los grandes retos que tiene planteados Asturias.