PSOE y PP sugieren reformas para evitar el bloqueo político

Los legisladores constitucionales no pudieron imaginar que se podría llegar a una situación en la que fuera imposible formar gobiernos. Pero ha pasado. Primero, tras las elecciones de diciembre de 2015; a punto estuvo de repetirse después de las de 2016: y ahora, la investidura de Pedro Sanchez se presenta difícil. Sin carácter oficial, el debate sobre la necesidad de evitar estos callejones sin salida está abierto en círculos políticos y de expertos. Ayer mismo, el secretario general del Grupo Socialista, Rafael Simancas, y el portavoz del Grupo Popular, José Antonio Bermúdez de Castro, sugirieron cambios legales.

“¿Ha llegado el momento de debatir sobre el artículo 99 de la Constitución? Vamos a estudiarlo, no me comprometo [a] más, porque no me corresponde ni estoy autorizado para ello, pero veamos la dificultades con las que nos encontramos”. Esta fue la sugerencia de Simancas a propósito del artículo de la Ley de Fundamental que regula el procedimiento para la investidura del presidente del Gobierno.

Si este no consigue mayoría absoluta en primera votación o más síes que noes en la segunda, el Rey debe disolver las Cortes. Si se quieren buscar soluciones, se encuentran dentro de la legislación autonómica española. El propio Simancas citó las legislaciones del País Vasco y Asturias, que evitan el bloqueo porque en última instancia resulta elegido quien tiene más votos, ya que no se puede votar en contra, sino solo abstenerse.

Esta tesis la expuso el dirigente socialista en el curso de verano de la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP), organizado por la Universidad Rey Juan Carlos, que inauguró la presidenta del Congreso, Meritxell Batet. Sin entrar en detalles el portavoz del Grupo Popular, José Antonio Bermúdez de Castro, refrescó la propuesta que hizo en su día su partido para las elecciones municipales a dos vueltas y unos porcentajes que salvaguardaran la representatividad al tiempo que la “gobernabilidad”. Para este fin el dirigente popular abrió la puerta a abordar el debate. El pasado 6 de julio, el consultor político Eduardo Madina, ex dirigente socialista, escribió en EL PAÍS un artículo titulado Contra la cultura del bloqueo y planteó una reforma constitucional de la investidura para impedir estas dinámicas.

Los participantes en esta jornada constataron el bloqueo actual, pero sin mostrar voluntad de evitarlo. Eso sí, si Pedro Sánchez consigue ser investido, el PP está dispuesto “a pactar temas de Estado”. También Ciudadanos, según expresó su representante Guillermo Díaz, que fue duramente interpelado por la secretaria general del grupo de Vox, Macarena Olona. Esta reprochó a Cs que rechace sentarse con su partido y aparecer juntos en público.