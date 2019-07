Los peritos de la familia Franco denuncian en el Supremo los “riesgos” de llevar al dictador a El Pardo

Tres peritos contratados por la familia Franco han defendido este jueves en el Tribunal Supremo la cripta de la catedral de La Almudena como el lugar más seguro para enterrar los restos del dictador si la Sala de lo Contencioso da luz verde a la exhumación del Valle de los Caídos. Los expertos han ratificado en una vista un informe hecho a petición de la familia en el que valoran los "riesgos" de los tres escenarios abiertos: que la tumba de Francisco Franco se mantenga en El Valle de los Caídos, que se traslade a La Almudena (como pide la familia en caso de que salga del Valle) y que se entierren en el cementerio de Mingorrubio-El Pardo (como pretende el Gobierno). Según los peritos, la tercera opción es la menos segura.

En la vista ha estado presente el magistrado de la Sala de lo Contencioso Pablo Lucas, ponente del recurso presentado por la familia contra la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de sacar la tumba del dictador del Valle de los Caídos. La intención de la familia al encargar el informe a los peritos es desmontar el dictamen del delegado del Gobierno en Madrid, que desaconseja La Almudena como lugar de enterramiento de Franco por su emplazamiento céntrico, lo que podría dar lugar a problemas de seguridad. La familia, en cambio, sostiene que la cripta de la Catedral es uno de los "entornos más seguros y vigilados" de España y el riesgo es "despreciable", mientras que en El Pardo "se disparan". "En el cementerio no hay casi medidas de seguridad, no existe más que una vía de único sentido para llegar hasta allí. Hay riesgo de colapso y para la seguridad del cadáver, riesgo de profanación", ha señalado el abogado de los Franco, Luis Felipe Utrera, a la salida de la vista.

Utrera ha minusvalorado el informe del delegado del Gobierno en Madrid. "No reúne las condiciones de imparcialidad que debe tener un perito", ha afirmado. "Los riesgos para la seguridad de La Almudena que él señala no son tales. No existe una justificación suficiente para restringir los derechos fundamentales de la familia", ha insistido. Los peritos contratados por la familia son militares retirados y que han trabajado para empresas de seguridad.

Por su parte, el abogado del Estado ha reprochado este jueves durante la vista a la familia Franco que no haya tenido en cuenta en ese informe los riesgos de enfrentamientos entre grupos extremistas o un intento de atentado en 2013 en La Almudena. "No le hemos dado más importancia", ha dicho uno de los peritos, que lo ha comparado con un partido de fútbol o una manifestación en Madrid. "No es una zona donde pueda ir todo el mundo de golpe y tirar sillas", ha añadido.

El Gobierno tiene previsto presentar este jueves ante el Vaticano una queja formal por las declaraciones del Nuncio, Renzo Fratini, que en su despedida como embajador en España después de diez años acusó al Gobierno de haber "resucitado a Franco" con su plan de exhumación.