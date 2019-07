Puigdemont y Comín recurren la decisión del Parlamento Europeo de no reconocer sus escaños

La defensa de Carles Puigdemont vuelve la vista hacia Luxemburgo para llevar al expresidente catalán al Parlamento Europeo. Fuentes del Tribunal de Justicia de la UE han confirmado a este diario que tanto Puigdemont como su exconsejero, Toni Comín, fugados en Bélgica desde hace un año y ocho meses, presentaron el viernes un recurso en el que piden a la Corte que tome medidas cautelares "contra la decisión del Parlamento Europeo" de impedirles ejercer como eurodiputados. La Cámara comunitaria se constituye mañana martes en Estrasburgo, y tras esta, la siguiente sesión será a mediados de julio, por lo que los letrados de los dirigentes independentistas buscan una respuesta rápida que les permita acceder al escaño. Fuentes del TJUE señalan que la resolución de los jueces será cuestión de días, y su dictamen será recurrible.

La apelación parte de la premisa de que la Eurocámara niega tanto a Puigdemont como a Comín su derecho a ser europarlamentarios, una idea que el presidente del Parlamento Europeo rechaza. En una carta remitida el viernes, Tajani trasladó esa responsabilidad a las autoridades españolas, y alegó que se limitó a cumplir con el procedimiento: no puede tratarles como eurodiputados porque sus nombres no figuraban en la lista de parlamentarios electos enviada por la Junta Electoral Central.

El pasado 17 de junio, los candidatos que obtuvieron un escaño en las elecciones europeas del 26 de mayo debían acudir al Congreso de los Diputados para acatar la Constitución. No acudieron Puigdemont y Comín, números uno y dos de Junts per Catalunya en las europeas, y su abogado, Gonzalo Boye, trató sin éxito de recoger sus actas con un poder notarial. La JEC estima obligatorio realizar el trámite presencialmente, con lo que sus plazas quedaron vacantes y sus nombres no figuraron en la lista que llegó a Bruselas.

El abogado de ambos, Gonzalo Boye, ha celebrado que el tribunal haya admitido a trámite el recurso, aunque Puigdemont se ha mostrado prudente sobre el resultado. "Es un buen comienzo, pero no presupone el resultado de la decisión final", ha señalado.

La misiva de Tajani fue la respuesta a varios correos electrónicos que Puigdemont y Comín le enviaron, a través del eurodiputado del PDeCAT Ramon Tremosa, exigiéndole que actuara para garantizar su derecho a ser eurodiputados. Aparte de la carta y de la prohibición de obtener la credencial temporal a todos los eurodiputados españoles hasta tener el listado definitivo, el Parlamento Europeo se ha desvinculado en todo momento del proceso al estimar que, aunque las elecciones se celebran en toda la UE, la legislación que rige los comicios es nacional.

El Consell de la República, denominación con la que Puigdemont bautizó al organismo que creó en Bélgica para coordinar desde Waterloo la internacionalización del procés, ha convocado este martes en Estrasburgo una concentración para protestar por la ausencia de Puigdemont y Comín en el hemiciclo. La Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural participarán en la movilización, a la que se espera que acudan unas 6.000 personas en 80 autocares y dos vuelos chárter. La gran incógnita es si Carles Puigdemont acudirá al encuentro. El expresidente catalán no ha pisado Francia desde que escapó al exterior al considerar el país liderado por Emmanuel Macron como menos favorable para sus intereses judiciales en caso de que la justicia española reactive una euroorden en su contra.