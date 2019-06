Rivera reforzará su control de la cúpula de Ciudadanos rodeándose de fieles

La negativa a pactar con el PSOE ha provocado la primera gran crisis de Ciudadanos desde que es un partido nacional, pero los dirigentes en la tesis del acuerdo con Pedro Sánchez están en clara minoría, como demostró la última votación interna. Ahora bien, hay otro foco de malestar de puertas adentro que algunas fuentes de la dirección apuntan como mucho más numeroso: es el de que Ciudadanos llegue a acuerdos, aunque sean indirectos, con la extrema derecha.

“El no al PSOE y los pactos con Vox son debates diferentes. Lo de Vox sí que preocupa a un sector más amplio”, afirma un dirigente que no está de acuerdo con esos pactos. “Yo soy un liberal, y con un partido que es iliberal no pacto”, sentencia. “Pero a cambio, creo que a Pedro Sánchez no debemos darle ni agua”, apostilla.

La ejecutiva de Ciudadanos aprobó por unanimidad que el partido no formaría Gobiernos conjuntos con Vox. En la práctica, la formación estuvo dispuesta a que la extrema derecha entrara en niveles intermedios de la Administración del Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, aunque al final Vox ha declinado.