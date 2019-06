Igea: “Defiendo la abstención a Sánchez porque hay que dar estabilidad al país”

El líder de Ciudadanos en Castilla y León, Francisco Igea, que este lunes fue uno de los cuatro miembros del partido que votaron a favor de negociar con Pedro Sánchez, ha asegurado que no va a abandonar el partido liderado por Albert Rivera y ha añadido que “la adolescencia es una crisis necesaria”. “No abandonaré”, ha asegurado en una rueda de prensa, en la que ha añadido que en Ciudadanos “la crítica es posible sin temor a nada”.

El candidato, que ha cerrado un pacto programático con el PP para gobernar la región, ha confirmado que el lunes respaldó la opción de que su partido permita la investidura de Pedro Sánchez a través de una abstención. “Se trata de dar una estabilidad al país”, ha defendido. Además, Igea ha pedido que se haga una oferta programática al presidente en funciones porque sin ella no se puede "desenmascarar" al socialista y ha asegurado, antes de referirse a la presión que están adoptando los socialistas, que "pactar no es traicionar". “Empieza a ser intolerable e irresponsable que toda la carga de la prueba se ponga sobre Ciudadanos”, ha dicho el candidato, que se ha preguntado si no hay “nadie en el PSOE que crea en la igualdad de los españoles, nadie en la Ejecutiva capaz de levantarse a decir que no podemos pactar con aquellos que justifican el asesinato de nuestros compañeros”.

Por su parte, el secretario general del partido, José Manuel Villegas, ha asegurado que Cs seguirá negándose a facilitar la investidura de Sánchez porque así se ha votado en la Ejecutiva. "Los que pierden tienen dos posturas: asumir la votación como propia, porque es la postura que se decide por mayoría, o dar un paso a un lado. Lo que no vale es no asumir las decisiones democráticas de los órganos del partido", ha declarado

Después de meses de tensiones soterradas, la cúpula de Ciudadanos se fracturó este lunes por la negativa de Albert Rivera a pactar con el PSOE. El no a Pedro Sánchez, consecuencia de la estrategia de derechización emprendida por Rivera, terminó por resquebrajar el núcleo duro del partido con una cascada de dimisiones. Toni Roldán, portavoz económico, Javier Nart, eurodiputado, y Juan Vázquez, líder en Asturias, anunciaron su marcha. Los críticos forzaron una nueva votación para reconsiderar el veto al PSOE, que perdieron por abrumadora mayoría.

La ejecutiva de este lunes de Ciudadanos fue una de las más tensas que se recuerdan en el partido. Rivera acumula tres semanas de continuos reveses. A la crisis abierta tras la ruptura con Manuel Valls, el choque con Emmanuel Macron por los pactos indirectos con Vox y las discrepancias internas sumó ayer las primeras dimisiones.

El ala más progresista del partido, que siempre fue minoritaria, llevaba meses —desde el pacto en Andalucía con el PP, que depende de Vox— discutiendo internamente el giro a la derecha emprendido por Rivera tras la moción de censura. De esa derechización deriva el férreo veto al PSOE, al que también se oponen los críticos. En su contundente discurso, Roldán argumentó que el giro a la derecha de Cs “desvirtúa” sus tres banderas originarias: el reformismo, la regeneración y la batalla contra el nacionalismo.