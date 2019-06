La presidenta de Víctimas del Terrorismo arremete contra Bildu en el acto de homenaje en el Congreso

Retransmisión en directo del acto de recuerdo y homenaje a las víctimas del terrorismo. CANAL PARLAMENTO

Ni el sonido calmado del arpa ni el aria interpretado en el centro del hemiciclo calmaron los ánimos de Mari Mar Blanco, la presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, diputada del PP y hermana del concejal asesinado por la banda terrorista ETA, Miguel Ángel Blanco. Mari Mar Blanco aprovechó su discurso en el homenaje anual que se rinde en el Congreso de los Diputados a todas las víctimas de ETA para pedir a todos los partidos políticos "que se impida la formación de gobiernos como si ETA jamás hubiese existido" en clara alusión a la posibilidad de que se formen ejecutivos, a nivel estatal o autonómico, gracias a la abstención de Bildu. Y consideró igualmente "inaceptable, vergonzoso y humillante" que la televisión pública, RTVE, ofreciese justo anoche una entrevista con su líder, Arnaldo Otegi, condenado por pertenecer a la banda terrorista.

Este homenaje se viene celebrando en la Cámara baja desde hace nueve años, desde que el 14 de marzo de 2010 el entonces presidente del Congreso, el socialista José Bono, se adhirió al Día de Homenaje a las Víctimas del Terrorismo que, a iniciativa de las asociaciones, se fijó para el 27 de junio para intentar consensuar un acto institucional de reconocimiento y ajeno a las luchas partidistas. Ese día de 1960 una niña de 22 meses llamada Begoña Urroz Ibarrola murió calcinada en un coche como consecuencia de un artefacto explosivo que el Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación (DRIL) colocó en la estación de autobuses de San Sebastián.

La jornada se pretende reparadora e institucional, pero rara vez se consigue. En este caso el día para las víctimas llegó marcado por la polémica entrevista en la noche del miércoles en el canal 24 horas de TVE a Otegi y por las opciones de pactos de gobierno en diversas administraciones, donde Bildu podría jugar un papel.

El Congreso preparó la sesión con la interpretación de unas piezas musiciales, para calmar los ánimos y dar tiempo a reflexionar sobre el objetivo del evento. Las imágenes inusuales, sentados juntos en la misma bancada, de dirigentes del PP como Pablo Casado, de Ciudadadanos, como Albert Rivera, de Unidas Podemos, Irene Montero, y del propio PSOE, como Adriana Lastra, pretendían abundar en esa meta. En otras filas se podía ver juntos a Gabriel Rufián, de ERC, con Aitor Esteban, del PNV.

Al pleno especial acudieron siete ministros del Gabinete, los titulares de Interior, Fomento, Educación, Trabajo, Industria, Agricultura y Transición Ecológica, pero no el presidente, Pedro Sánchez, que estaba aterrizando a esa hora en Japón para asitir a una cumbre del G-20. No se presentó el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, pero sí se pasó por el minuto de silencio preparado el diputado de Bildu, Jon Iñarritu, que no entró en el hemiciclo.

Los discursos se reservaron para la propia Mari Mar Blanco, en nombre de todas las asociaciones, y para la presidenta de las Cortes, Meritxell Batet. Blanco comenzó su intervención recordando que la lucha contra el terrorismo, ahora especialmente yihadista, sigue siendo esencial pero rápidamente se adentró por la vía reivindicativa, sobre todo para que no se olvide quién fue ETA. En nombre de las víctimas, Blanco enfatizó que jamás admitirán que se traten de justificar sus crímenes: "Jamás permitiremos que se trate de equilibrar el sufrimiento padecido por las víctimas de ETA, con el de quienes integraban la propia organización asesina, o estaban próximos a ella. Como jamás admitiremos argumentación alguna que trate de justificar los atroces crímenes del fanatismo religioso yihadista".

La presidenta de la Fundación y diputada popular solicitó incluso la colaboración de los parlamentarios "para que sigan al frente de la lucha contra quienes tratan de falsear el relato de lo tristemente ocurrido, para que sigan manteniendo la unidad frente a los asesinos, para que sigan abriendo las puertas de esta sede sólo a quienes de verdad representan los valores de libertad y convivencia".

Blanco añadió también que las víctimas del terrorismo consideran "incomprensible e inasumible que quienes jamás han condenado un solo atentado de ETA, asuman el control de las instituciones". Y destacó: "No señorías. No todos los partidos políticos merecen igual consideración. No podemos olvidar que los herederos de Batasuna, ahora serán legales pero mantiene a día de hoy una trayectoria manchada por un reguero de sangre imborrable. Por lo tanto, no todo vale en política".

Fue en ese pasaje, el más directo, cuando Blanco reclamó, frente a los que les acusan de "vivir de las rentas de ETA”, que "se impida la formación de gobiernos que actúan como si ETA no hubiera existido. Porque, si hay alguien a quien jamás debemos permitir que obtenga réditos de ETA, es a la propia organización, a sus miembros y a sus simpatizantes. Y lamento profundamente tener que recordar que lo único que las víctimas han obtenido de ETA ha sido muerte, dolor y sufrimiento. Esa es la verdadera y única historia".

También quiso ser muy clara y dura Mari Mar Blanco contra la entrevista en TVE a Otegi: "Es inaceptable, vergonzante y humillante que la televisión publica se convierta en un altavoz infame de un terrorista confeso como es Otegi, con el único objetivo de blanquear el brazo político de Batasuna como es Bildu y que lo hiciera justamente el día anterior a la celebración de este importante y necesario acto de homenaje a las victimas del terrorismo".

En línea con lo que PP, Ciudadanos y Vox expresaron, incluso minutos antes del pleno de homenaje a las víctimas, Blanco arremetió contra Radio Televisión Española por brindar "sus micrófonos en “primer time” a un terrorista que no ha mostrado arrepentimiento de su pasado, más bien todo lo contrario. Señorías, sencillamente, el terrorismo no se puede blanquear, no se pueden poner alfombras rojas a quienes insisto ni han pedido perdón, ni han mostrado arrepentimiento, sino todo lo contrario, lo único que buscan es legitimar su pasado, borrar su culpa y dejar de sentirse señalados por los más de 800 asesinatos que cometieron". Y culminó: "No es aceptable pretender hacer tabla rasa y tener un puente de plata a esas fuerzas políticas para que blanqueen su imagen cuando han tenido una clara posición de apoyo y justificación de ETA".

Los 24 diputados de Vox, por su parte, también han buscado su manera de boicotear este acto para no contribuir a lo que su líder, Santiago Abascal, calificó como una operación de “blanqueamiento de ETA”. En cambio, Abascal ha comparecido ante la prensa minutos antes de ese pleno para anunciar que el partido ultranacionalista ha presentado una querella criminal en la Audiencia Nacional contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero al que acusa de los delitos de colaboración con organización terrorista, revelación de secretos y omisión del perseguir delitos. Vox se basa en las actas de la banda terrorista para asegurar que el Gobierno presidido por Zapatero alerto a ETA de que se iban a producir operaciones policiales en Francia.

En los últimos años esta ceremonia se ha realizado en distintas salas del Congreso, como la Sala Constitucional o el Salón de Pasos Perdidos, pero la actual presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, ha decidido darle mayor visibilidad llevándola de nuevo al Salón de Plenos.