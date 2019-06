La Junta Electoral vigilará que haya voluntad de acatamiento de la Constitución de los eurodiputados

Al mediodía de este lunes los eurodiputados españoles que fueron elegidos el pasado 26 de Mayo tendrán que acatar la Constitución, con promesa o juramento, para obtener la condición de parlamentarios. Ese acto se realizará en una sala del Congreso ante los miembros de la Junta Electoral Central ( JEC ) a quienes corresponde presidir el acto y verificar si cumplen los requisitos que les permite serlo y comunicarlo al Parlamento Europeo.

Ante las últimas experiencias con formulaciones alejadas de la jura o la promesa, los miembros de la Junta estarán atentos a las expresiones que los parlamentarios utilicen para comprobar que, digan lo que digan, se constate que hay voluntad de acatamiento, según fuentes del órgano de gobierno electoral. De los 54 electos solo acudirán 51 ya que Oriol Junqueras no ha sido autorizado por el Tribunal Supremo para que adquiera la condición de eurodiputado y no se espera que Carles Puigdemont y Antoni Comín se desplacen a España para recoger sus actas de diputados, toda vez que sobre ellos pesa una orden de detención.

La fórmula de acatamiento de la Constitución por “imperativo legal” fue avalada por el Tribunal Constitucional y ya se ha convertido en costumbre que sea utilizada por electos independentistas o de formaciones a la izquierda del PSOE. El debate se ha reabierto después de que el 21 de Mayo los parlamentarios de ERC y de Junts Per Catalunya, pero especialmente los diputados electos juzgados por el Tribunal Supremo y en prisión preventiva, introdujeran alusiones a la existencia de “presos políticos” en España. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, dio por buenas las fórmulas apoyándose en resoluciones del Tribunal Constitucional y en la aceptación por parte de los presidentes del Congreso y del Senado tras las elecciones de 2016 de frases similares.

No hay intención de dar marcha atrás en la flexibilidad de fórmulas pero los miembros de la Junta Electoral sí quieren constatar que las que se utilicen no dejen duda de que por parte del electo “hay voluntad de acatar la Constitución”, según fuentes de ese órgano. Una vez que se produzca el acatamiento de los eurodiputados, la JEC dictaminará si han adquirido la condición de eurodiputados. Tras ello, la Junta comunicará al Parlamento Europeo los miembros que han adquirido la condición de parlamentarios. No parece que ninguno de ellos vaya a arriesgarse a no adquirirla aunque de los 54 es seguro que faltarán tres. Carles Puigdemont y Toni Comín han visto rechazada su pretensión de que el juez Pablo Llarena dejara sin efecto las órdenes de detención e ingreso en prisión, ya que como diputados electos se debía pedir al Parlamento Europeo que tramitase la correspondiente autorización o suplicatorio para juzgarles.

Tampoco el Tribunal Supremo va a permitir a Oriol Junqueras que reciba hoy el acta de eurodiputado y asistir después al pleno de constitución del Parlamento Europeo. Ese desplazamiento pondría en un “irreversible peligro” los fines del proceso penal abierto contra él, según considera el alto tribunal.