PSOE y Ciudadanos se turnarán en las alcaldías de Albacete y Ciudad Real

La excepción castellanomanchega. El único acuerdo hasta el momento entre Ciudadanos y el PSOE para gobernar juntos se ha cerrado en las principales alcaldías de Castilla- La Mancha, una de las dos comunidades (junto a Extremadura) en las que el PSOE ganó las pasadas elecciones autonómicas con mayoría absoluta. El partido liberal y los socialistas han llegado a un acuerdo para gobernar conjuntamente tres capitales manchegas: Albacete, Ciudad Real y Guadalajara, así como una veintena de pequeños municipios. En Albacete y Ciudad Real se alternarán en la alcaldía dos años cada uno, y en Guadalajara gobernarán en coalición con alcalde socialista y teniente de alcalde de Ciudadanos.

Con el pacto entre PSOE y Ciudadanos, el PP pierde la posibilidad de gobernar en Albacete y Guadalajara. Los liberales tenían la llave y han elegido al PSOE, que había sido la fuerza más votada y necesitaba a Ciudadanos porque no sumaba solo con Podemos.

El partido de Albert Rivera había definido al PP como "socio preferente" pero no cerró por completo la puerta al PSOE en casos excepcionales. Ahora bien, Cs exigía un compromiso con su política territorial con respecto a Cataluña que, según fuentes del PSOE, en las alcaldías de Castilla- La Mancha va a quedar plasmado en una declaración programática en la que se asegura que en caso de que la Generalitat de Cataluña no acate la Constitución, los socialistas apoyarían la aplicación del artículo 155. Esto es, según esas mismas fuentes, no se dice que se reclame la intervención inmediata por medio de ese precepto constitucional.

El PSOE se compromete además en el acuerdo con Ciudadanos expresamente a no gobernar con Podemos en ninguna capital de provincia. Una posibilidad que únicamente era posible en Toledo, donde los socialistas lograron 12 concejales, el doble que el PP y a uno de la mayoría absoluta. Ciudadanos obtuvo tres ediles, por delante de Podemos e IU (2) y Vox (2).

El acuerdo con el PSOE en las capitales de Castilla-La Mancha es la excepción en la política de pactos de Ciudadanos, que ayer anunció un principio de acuerdo con el PP para gobernar en Castilla y León, mientras ultima el mismo pacto con el PP en Murcia. En la Comunidad de Madrid, Ciudadanos y populares negocian un Gobierno de coalición con el escollo de que Vox reclama entrar en el Ejecutivo, mientras en el Ayuntamiento de la capital ambos partidos buscan un pacto para desalojar a la izquierda de la alcaldía.

Los socialistas subrayan que el acuerdo con Ciudadanos con el que refuerza su poder municipal se produce en municipios donde no sumaban con Podemos e IU.

El acuerdo garantiza la gobernabilidad de una veintena de municipios que tendrán alcaldes socialistas salvo Albacete y Ciudad Real, donde el PSOE y Ciudadanos contarán con sendos regidores la mitad de la legislatura. Ciudadanos se estrenará al frente de la alcaldía de Albacete los dos primeros años y en Ciudad Real el alcalde será socialista la primera mitad del mandato. El acuerdo incluye además de Guadalajara y su diputación los municipios de Bogarra, Casas Ibáñez, Aldea del Rey, Villamanrique, Villanueva de la Fuente, Villarta de San Juan, Villanueva de los Infantes, El Casar, Ocaña, Carranque, Corral de Almaguer, Dos Barrios, San Pablo de los Montes, Olías del Rey, Lucíos, Madridejos, Fuensalida y Arcicóllar. En duda estaba Liétor.

Con este pacto el PSOE, que revalidó la presidencia de la Junta con mayoría absoluta, se asegura el gobierno de las siete ciudades más pobladas de Castilla-La Mancha –además de las cinco capitales de la provincia, las localidades de Talavera y Puertollano- y las cinco diputaciones. En tres de ellas lo hará con mayoría absoluta –Toledo, Ciudad Real y Cuenca-, mientras que en la de Guadalajara ha alcanzado un acuerdo con Ciudadanos. El socio en la diputación de Albacete será IU.