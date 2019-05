En el aire el gobierno de cinco comunidades

La política de pactos tiene otra lógica sobre los ayuntamientos. Para llegar al poder municipal no es necesario tener mayoría absoluta. Si no se alcanza la mitad más uno, el gobierno se queda en la lista más votada aunque no sume mayoría, por lo que no es imperativo alcanzar acuerdos.

Galicia. En A Coruña y Ferrol el PP ganó las elecciones, pero el PSdeG puede hacerse con el poder si consigue pactar con las mareas.

Zaragoza. El PSOE ganó en la capital aragonesa, pero Ciudadanos tiene la llave de gobierno. Los de Albert Rivera tendrán que decidir si permiten gobernar a los socialistas o hacen un pacto a la andaluza con el PP y Vox.

Madrid. Manuela Carmena repetiría como alcaldesa si no hay un acuerdo en su contra, pero ese acuerdo se da por supuesto: PP, Ciudadanos y Vox tienen concejales suficientes para pactar un alcalde.

Valencia. Compromís tendrá que pactar con el PSOE para seguir gobernando en la ciudad de Valencia.

Barcelona. En Barcelona la situación es diferente, porque ningún bloque de los evidentes alcanza los 21 concejales que dan la mayoría. Eso coloca a ERC como primera posibilidad, porque en ausencia de un acuerdo su candidato se convertiría directamente en alcalde. La única alternativa a la vista es un acuerdo entre los comunes de Ada Colau, el PSC y Manuel Valls, que suman 24 concejales y podrían pactar un alcalde alternativo.

Ceuta. El PP tendrá que buscar apoyos para la investidura después de haber perdido la mayóría absoluta por primera vez en 18 años. El popular Juan Vivas ha descartado un pacto con Vox.

Melilla. El PP de Juan José Imbroda pactará con Vox y Ciudadanos para conservar el Gobierno.