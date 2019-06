Rivera rechaza el acuerdo del PP con Vox para que la extrema derecha entre en el Gobierno de Madrid

El líder de Ciudadanos ha fijado un límite claro ante las especulaciones en las últimas horas sobre hasta dónde llegará en los acuerdos con Vox, después de haber unido sus votos a los de la formación de extrema derecha este martes para hacerse con el control de las Mesas de las Asambleas de Madrid y Murcia, que presidirá su partido. Albert Rivera ha admitido un "acuerdo institucional" en el parlamento regional de Madrid, "como pasó en Andalucía", ha recordado, pero descarta que eso signifique que Ciudadanos vaya a ir más allá y a cogobernar con Vox en Madrid o en Murcia. El presidente del partido liberal afirma que cumplirá el mandato de su ejecutiva de Ciudadanos, que el pasado 3 de junio aprobó no formar ningún gobierno con Vox.

"Ni lo vamos a firmar ni lo hemos firmado. Tenemos un mandato de la ejecutiva que vamos a cumplir. Gobiernos como mucho con otra formación política, en ese caso con el PP", ha defendido Rivera en el Congreso, en referencia al acuerdo que Vox afirma haber firmado con el PP que implicaría su participación en el Gobierno de Madrid. El líder de Ciudadanos ha subrayado que tiene "un mandato por unanimidad de la ejecutiva" en ese sentido.

Ciudadanos sí ha aceptado sentarse con Vox en dos reuniones de su líder en Madrid, Ignacio Aguado, con la líder regional de Vox, Rocío Monasterio, el domingo y este martes, y unir sus votos a los del PP y la extrema derecha para conseguir la presidencia de la Mesa de la Asamblea. Durante el día, Ciudadanos ha negado haber llegado a un acuerdo con Vox para lograr la presidencia del parlamento regional, y en su lugar ha defendido que solo tenía un acuerdo con el PP. Esta tarde, en su comparecencia, Rivera ha quitado hierro al asunto sin negar el pacto. "Es una Mesa, no es un Gobierno ni nada parecido".

La línea roja es el no a un Gobierno tripartito, pero Ciudadanos sí admite que Vox apoye desde fuera ese Ejecutivo e incluso que llegue a acuerdos bilaterales con el PP de investidura, como ocurrió en Andalucía. "El modelo andaluz es el vigente", han asegurado fuentes de la ejecutiva de Ciudadanos. La diferencia con respecto a Andalucía es que esta vez Vox pide entrar en el Gobierno, y el PP no ha desmentido hasta esta hora que lo rechace. Sobre otras posibilidades, como que el PP cediera a Vox cargos intermedios de la Administración, no consejerías, fuentes de la dirección de Ciudadanos han afirmado que "lo valorarán" si se presentara ese escenario.

Esta vez, además, a diferencia de Andalucía, Ciudadanos se ha reunido dos veces con Vox para conseguir sus votos. La ejecutiva del partido de Rivera aprobó el 3 de junio también no negociar con Vox, aunque lo cierto es que el compromiso se refería a no negociar acuerdos de Gobierno o de investidura.

Los acuerdos de Madrid y Murcia han centrado las preguntas en la comparecencia de Rivera en el Congreso tras reunirse con Pedro Sánchez esta tarde, pero el líder de Ciudadanos también ha dejado otro mensaje importante, aunque ya conocido: no facilitará la investidura del presidente en funciones. "Hemos repetido la reunión que ya hicimos en La Moncloa .Ciudadanos no puede formar Gobierno. Estamos en la oposición, no apoyaremos la investidura".

Rivera da por hecho que Sánchez formará Gobierno con Podemos, y ha recordado que tiene la obligación de intentar formarlo, sin contar con él. "Tiene socios y mayorías", ha subrayado en referencia a Podemos y los nacionalistas.

El líder de Ciudadanos se ha reunido durante 40 minutos en el Congreso con el presidente en funciones. Es su segundo encuentro desde las elecciones generales. En su primera reunión, el pasado 8 de mayo, Rivera ya le transmitió a Sánchez que no contara con él para la investidura y que su intención era liderar la oposición.

En aquél encuentro, Rivera dejó claro que discrepa profundamente de Sánchez en la política territorial y económica. Le exigió aplicar de forma inmediata el artículo 155 en Cataluña y se opuso frontalmente a cualquier subida de impuestos.