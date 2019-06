Iglesias negociará con Sánchez un “Gobierno de cooperación”

El líder de Unidas Podemos Pablo Iglesias ha salido de la reunión con el presidente Pedro Sánchez dipuesto a trabajar en un "gobierno de cooperación", una fórmula que le ha ofrecido el líder del PSOE y en la que, según ha insistido, "lo importante son los contenidos" y que se materialice en "un gobierno plural para afrontar retos de futuro". Iglesias, con rostro serio, ha asegurado que el presidente en funciones quiere un Ejecutivo con su formación. "No creo que me esté mintiendo", ha dicho el dirigente que ha mostrado su compromiso para que se culmine el propósito que persigue desde el pasado 28-A.

El nombre "Gobierno de cooperación" elegido por Sánchez no será un escollo para que Iglesias se siente en una mesa de negociación. "Un gobierno conjunto es un gobierno conjunto se le ponga el nombre que se le quiera", ha zanjado. "A partir de ahora iniciaremos reuniones más discretas Pedro y yo", ha adelantado Iglesias tras un encuentro que ha durado una hora y 20 minutos aproximadamente. En la anterior cita, en La Moncloa, los dos dirigentes estuvieron más de dos horas reunidos.

Iglesias ha comparecido ante los medios destacando el "tono positivo" del encuentro y no ha aclarado si han entrado a discutir nombres de futuros integrantes de ese gobierno. "No ha habido ningún veto sobre nombres. No concibo que el candidato socialista los ponga", ha aportado. El debate sobre la posibilidad de que miembros de Unidas Podemos ocupen carteras u otros organismos no se ha tratado en este primer encuentro.

Sánchez e Iglesias comenzarán trabajando en "un programa fundamentado en la justicia social" para después tratar de conformar un "Gobierno en proporción a los resultados electorales", ha dicho el líder de Unidas Podemos, el mismo mensaje que lanza desde hace semanas. "Ya es hora de que nos pongamos a trabajar", ha pedido.

El objetivo de Iglesias es entrar en el Ejecutivo y aplicar parte de su programa sustentando en temas sociales. "Hemos hablado de reforma laboral y de justicia fiscal. Nuestras propuestas son conocidas", ha explicado. "El programa del PSOE es un buen inicio de partido. Las buenas propuesta no pueden quedarse en promesas de campaña deben traducirse a políticas concretas", ha resumido el secretario general de Podemos.

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se habían citado a las 10.00 en el Congreso. Los dos líderes políticos se han vuelto a ver las caras después de más de 15 días sin hablar. Su última cita fue hace más de un mes. Entonces parecía factible que Unidas Podemos entrara en el Gobierno siempre que no fueran ministerios de los llamados de Estado. Iglesias está preparado para un pulso largo con un objetivo: lograr dirigir carteras sociales. Su modelo es el pacto de la Comunidad Valenciana.

Este lunes, José Luis Ábalos, el secretario de Organización de los socialistas y ministro de Fomento en funciones recalcó que un Gobierno de esa naturaleza "no añade sino que puede restar", en alusión a los vetos de otros partidos a la investidura de Sánchez por su disconformidad con la entrada de Podemos y sus satélites en el Ejecutivo. El número tres del PSOE remarcó que "concita más aceptación" un Gobierno socialista en solitario "que participando de otras experiencias con las que no llegamos y no resuelven el problema".

Ábalos esgrimió este el lunes el peligro de una nueva convocatoria electoral para forzar tanto a Podemos como a PP y Ciudadanos a que faciliten la investidura de Sánchez. El mensaje suponía toda una declaración de intenciones en la víspera de las reuniones de Sánchez con Unidas Podemos, Ciudadanos y PP. "La amenaza de repetición de elecciones de Ábalos no gustó a nadie. Tampoco a los electores del PSOE", le ha respondido Iglesias.