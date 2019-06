El PSOE avisa del peligro de nuevas elecciones para presionar a Podemos, PP y Ciudadanos

José Luis Ábalos, secretario de Organización del PSOE, este lunes. En vídeo, declaraciones de José Luis Ábalos. EFE | ATLAS

Pedro Sánchez mantiene a Pablo Iglesias como socio prioritario pero se resiste, con una contundencia cada vez mayor, a compartir gobierno. Horas después de que el líder de Unidas Podemos rebajara sus pretensiones y afirmase en público que no exigirá "ministerios de Estado" a cambio de "carteras que tengan que ver con derechos sociales" como el Ministerio de Trabajo, el PSOE se ha reafirmado en su intención de formar un Gobierno en solitario. "Si sumáramos con Podemos, lo normal sería este tipo de gobierno que plantea Iglesias, que además lo califica de a la valenciana [en referencia al posible Ejecutivo autonómico de Ximo Puig]. Pero eso significa mayoría absoluta. No habría aquí ningún debate pero no es el caso. La fórmula no resuelve la gobernabilidad ni la investidura", ha sentenciado José Luis Ábalos, que ha esgrimido el peligro de ujna nueva convocatoria electoral para forzar tanto a Podemos como a PP y Ciudadanos a que faciliten la investidura de Sánchez. El mensaje supone toda una declaración de intenciones la víspera de las reuniones que Sánchez mantendrá con los líderes de Unidas Podemos, Ciudadanos y PP en el Congreso. La amenaza de un bloqueo que alargue la formación de Gobierno está sobre la mesa. "Los populismos, extremismos y movimientos rupturistas encuentran en el caos su razón de ser (...) La alternativa a una investidura viable es la repetición de elecciones", ha advertido el número tres del PSOE. "Las urnas también tienen memoria. Los españoles no perdonarán", ha reiterado.

El secretario de Organización de los socialistas y ministro de Fomento en funciones ha recalcado que un gobierno de esa naturaleza "no añade sino que puede restar", en alusión a los vetos de otros partidos a la investidura de Sánchez por su disconformidad con la entrada de Podemos y sus satélites en el Ejecutivo. El número tres del PSOE ha remarcado que "concita más aceptación" un gobierno socialista en solitario "que participando de otras experiencias con las que no llegamos y no resuelven el problema".

Además del enroque del PSOE frente a las expectativas de Iglesias, cuyo apoyo durante el mandato Ábalos ha reconocido como "muy positivo", los socialistas han incrementado la presión sobre PP y Ciudadanos para que se abstengan y faciliten la investidura. "La gobernabilidad depende básicamente de cuatro formaciones políticas, que deben aportar una visión de conjunto del país", ha observado el responsable de Organización. Ábalos ha recordado cómo el PSOE se abstuvo en octubre de 2016, facilitando la investidura de Mariano Rajoy. El coste fue altísimo para los socialistas, que se vieron inmersos en su mayor crisis interna en décadas cuyo punto culminante fue la renuncia de Sánchez en el comité federal del 1-O. El actual presidente en funciones renunció al acta de diputado horas antes de la votación en la que resultó reelegido Rajoy. "Nosotros no éramos bisagra de nada y nos abstuvimos. Yo mismo me abstuve en contra de lo que me apetecía. Algunos hemos realizado ese ejercicio", ha incidido Ábalos. El dirigente del PSOE cree que si el PP así lo hiciera "sería un gesto de coherencia, y no solo de cuando uno se beneficia de las reglas cuando las invoca porque le benefician", ha apostillado. El PP ha desautorizado este lunes a Isabel Díaz Ayuso, candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid, que se ha mostrado favorable a la abstención de su partido para que el PSOE no dependa de los independentistas.