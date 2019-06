ERC muestra su disposición a no bloquear la investidura de Pedro Sánchez

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, se ha mostrado dispuesto este jueves a no bloquear la legislatura, pero ha exigido "hablar sobre la situación de Cataluña". Rufián, que no ha aclarado si su grupo parlamentario se abstendrá o no en la investidura de Sánchez, aseguró que el entendimiento será posible si delante tienen "un PSOE valiente" que apueste por el diálogo."No venimos a bloquear nada pero hay que preguntar al PSOE qué quiere hacer con ERC", ha respondido tras una reunión en el Congreso con la número dos del PSOE, Adriana Lastra. Rufián ha considerado "irresponsable" que Podemos hable de elecciones. "La gente está harta, quiere que nos entendamos", ha mantenido.

La portavoz de Junts per Catalunya, Laura Borrás, con la que Lastra se ha reunido primero, ha incidido en que "no se dan las condiciones para facilitar la investidura de Pedro Sánchez". Junts per Catalunya se mantiene en el voto negativo y afirma que así seguirá si el PSOE no muestra otra disposición al diálogo, primero, sobre los tres diputados de su formación presos y suspendidos de esa condición por la Mesa del Congreso a instancias del Tribunal Supremo por su implicación en el proceso separatista.

La portavoz del PSOE, Adriana Lastra, informó a Borrás y la número dos de ese grupo, Mirián Noguera, de que no hay otra alternativa en el Congreso a la propuesta de investidura de Sánchez y les pidió que no la bloqueasen. Borrás mantuvo que Junts per Catalunya exige al PSOE y a Sánchez otra actitud hacia el "conflicto político" catalán y constató que esa disposición no se ha observado en el año transcurrido desde que se respaldó la moción de censura contra Mariano Rajoy. Borrás y Noguera subrayaron que entonces se concedió "un cheque en blanco" y que eso ya no ocurrirá más.

Junts per Catalunya destacó como prueba de que la situación no ha variado en el inicio de esta XIII legislatura el comportamiento de la nueva mayoría que controla la Mesa del Congreso al respaldar la suspensión de tres de sus siete diputados. En esa votación el PSOE se alió con PP y Ciudadanos, que sumaron siete votos a favor de la misma frente a los dos representantes de Podemos, que votaron en contra. Junts remacha por tanto que esos tres diputados no estarán en el bloque del no en la votación de investidura contra Sánchez, como los cuatro restantes de ese partido, y que tendrán que contarse como abstenciones obligatorias.

Si esos tres votos se ubican en la abstención, y esa es la posición final también de los cuatro parlamentarios de Bildu, los votos afirmativos que Sánchez podría recabar sumarían 173 y los negativos llegarían solo a 169, contando entre los mismos los 15 actuales de Esquerra Republicana de Cataluña.

La ronda de contactos para la investidura comenzó el martes encabezada por el propio Pedro Sánchez con los líderes de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, de Ciudadanos, Albert Rivera, y del PP, Pablo Casado. El miércoles le tocó llevar las riendas de los contactos con los partidos minotarios, muchos de ellos adscritos en el Grupo Mixto pero de intereses contrapuestos, al secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento, José Luis Ábalos. Ábalos recabó la disposición en principio favorable a hablar y negociar del PNV, Compromís y el Partido Regionalista Cántabro (PRC) y el rechazo claro de Unión del Pueblo Navarro (UPN).

El PSOE está dejando por ahora todas las posibilidades abiertas, tras constatar que aún no suma los apoyos suficientes ni para lograr una mayoría absoluta en primera vuelta ni más votos afirmativos que negativos en una hipotética segunda votación, porque partidarios de Sánchez y detractores estarían ahora empatados a 173 escaños. El número tres del PSOE aprovechó el miércoles el final de las citas para advertir de que su partido no descarta ningún escenario de pactos porque los 350 diputados de la Cámara le parecen todos legítimos. Esa afirmación abrió aún más las especulaciones sobre si el PSOE y Sánchez se permitirían gobernar gracias a una teórica abstención de diputados independetistas o incluso de Bildu, que tiene cuatro. El PSOE no se reunirá ni con Vox ni con Bildu.