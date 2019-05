La Mesa del Congreso impide a JxCat tener grupo parlamentario propio

La Mesa del Congreso ha acordado este jueves que Junts per Cantalunya —con siete diputados— no tenga grupo propio en el Parlmento. Meritxell Batet ha anunciado que el órgano ha aceptado el criterio contrario de los letrados de la Cámara y ha determinado que finalmente se constituyan siete grupos parlamentarios: PSOE, PP, Ciudadanos, Unidas Podemos, ERC y Grupo Mixto, en el que se enmarcará JxCat. Tener grupo propio proporciona más dinero, subvenciones y opciones para intervenir en pleno y comisiones.

Los esfuerzos y solidaridad que Junts per Catalunya ha encontrado en diversos grupos parlamentarios no tendrán traducción práctica. La disposición de algunos grupos a prestarles diputados se considera un fraude de ley por una mayoría de la Mesa a pesar de que se ha hecho en otras ocasiones. El criterio varió en las anteriores elecciones en las que ya no se permitió al partido independentista que tuviera grupo propio al no reunir los requisitos de represenración.

Junts per Catalunya desplegó una batería de contactos exprés con varios partidos, desde Bildu a ERC, Coalición Canaria o el Partido Regionalista, para lograr tener grupo parlamentario propio en el Congreso. Con el reglamento de la Cámara baja en la mano, el partido nacionalista catalán no tendría derecho a ese grupo. El artículo 23.1 del Reglamento del Congreso especifica que tienen derecho a grupo propio los partidos que hayan obtenido al menos 15 escaños en las elecciones; si no, necesitan tener al menos cinco diputados y el 5% de porcentaje de voto en toda España o el 15% en las circunscripciones en las que se hayan presentado.

Precedentes

En el Congreso ha habido precedentes para casi todo. No es la primera vez que un partido presta diputados a otro para que pueda constituir su grupo y luego, pasados unos días y establecidos los beneficios al respecto, los recupera para el resto de la legislatura. En otros mandatos esas ayudas las han facilitado el PSOE a CiU, PNV y Coalición Canaria; el PP a UPN; el PNV a Coalición Canaria; Coalición Canaria al PAR; y hasta UPyD a Foro Asturias o el BNG a ERC e IU.

Junts per Catalunya tiene siete diputados, un 1,9% de voto en toda España, un 12,05% en Cataluña, un 10,13% en Barcelona, un 22,4% en Girona, un 12,2% en Tarragona y un 20,7% en Lleida. Su dirección en el Congreso había solicitado a la Mesa y a los letrados que fueran “flexibles” en su interpretación de lo que se considera “circunscripciones”. Y pidió escaños por unos días a ERC y Bildu, que están dispuestos, y a CC, Compromís y PRC, que ponen más reparos. La mayoría de la Mesa actual es contraria ahora a esa concesión.