JxCat condiciona su apoyo a Maragall a que sea “100% independentista”

Junts per Catalunya ha celebrado este lunes como propia la victoria del candidato de ERC, Ernest Maragall, en las elecciones municipales de Barcelona, pero le ha puesto condiciones si pretende contar con los votos de los neoconvergentes. "Emplazamos a Maragall a que haga un gobierno del cambio, de renovación completa en Barcelona, y que sea 100% independentista", ha dicho la número dos de Junts per Catalunya, Elsa Artadi. El partido ha perdido la mitad de los concejales que tiene en el Ayuntamiento, en el que entran cinco ediles neoconvergentes que quieren evitar un pacto entre Maragall y los comunes de Ada Colau. Pese a su fracaso en la capital catalana, Junts per Catalunya ha evitado hacer autocrítica y se ha centrado en reivindicar la victoria de Puigdemont en Europa.

El objetivo de Junts per Catalunya, una vez certificado el declive de la formación heredera de Convergència en el Ayuntamiento, es consolidar una alcaldía independentista y evitar que ERC se acerque a los comunes. "Este ciclo electoral ha sido muy positivo para el independentismo. Tenemos un alcalde independentista", ha destacado Artadi. La número dos de Junts per Catalunya ha lamentado que "la falta de unidad" ha hecho que el independentismo haya pasado de 18 concejales a 15. "Hay casi 60.000 votos independentistas que no han entrado. Es el momento de poner las bases de la unidad del independentista", ha reclamado.

Artadi ha explicado que su partido ya ha iniciado contactos con ERC para coordinar las negociaciones, y ha destacado que el candidato de Junts per Catalunya, Quim Forn --en prisión preventiva por el juicio del procés--, también ha podido intercambiar mensajes con Maragall. "Si sumamos Junts per Catalunya y ERC tenemos el mejor resultado electoral", ha asegurado Artadi.

El grupo municipal de los neoconvergentes ha evitado ser autocrítico con el batacazo sufrido en la ciudad, y ha explicado la victoria de Maragall por la influencia de las encuestas. "Maragall ha tenido un gran impulso de los sondeos, y ha conseguido el voto útil del independentismo y de los que querían un cambio en la ciudad", ha explicado Artadi, sin entrar a valorar si la caída a la mitad de concejales tiene que ver con la estrategia de Junts per Catalunya o con su programa electoral.

Lejos de la autocrítica, el partido ha hecho su valoración acompañado de una intervención del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, desde Bélgica. "Hemos ganado las elecciones europeas con una claridad indiscutible, aunque hayamos tenido que superar unas dificultades que otros partidos no", ha dicho Puigdemont. El expresident consiguió en Barcelona 199.610 votos, mientras que la candidatura de Forn y Artadi cosechó 78.957 apoyos.

La victoria de la candidatura europea de Puigdemont en Cataluña, que ha superado a la del líder de ERC Oriol Junqueras, ha servido para superar la pérdida de apoyos en Barcelona y en el conjunto del territorio en las municipales. Junts per Catalunya ha conservado muchas de las alcaldías, pero ha perdido 125.000 votos. "Somos la fuerza que ha ganado en más municipios, hemos ganado en 380, un 40% del total, y hay muchos donde Junts per Catalunya será decisiva para la gobernabilidad", ha destacado Albert Batet, portavoz de la formación en el Parlament.