Artadi arranca la precampaña con una enmienda a la totalidad a Colau

Elsa Artadi, consejera de la Presidencia de la Generalitat y número dos por Barcelona, ha arrancado la precampaña a las elecciones municipales realizando una enmienda a la totalidad a la gestión de la alcaldesa Ada Colau. Acompañada de Laura Masvidal, esposa de Quim Forn, que será número uno de la lista, y de Neus Munté, la número tres, Artadi ha criticado lo que considera que son las contradicciones de los comunes. "No vale decir volem acollir y luego no poder hacer nada y cerrar el CIE; defender el derecho a decidir y no mover ni un dedo por el 1 de octubre o que el derecho a la vivienda es para todo el mundo y luego dedicarte a enfrentar instituciones", ha señalado, acusando a la alcaldesa de cargar las culpas de los problemas de vivienda a la Generalitat.

En un acto en Montjuïc, junto a las simbólicas columnas de Puig i Cadafalch, Artadi ha insistido en que el cabeza de lista es Forn y que él es el alcaldable. "Nos parece que un preso político tiene todo el sentido. Barcelona siempre ha sido defensora de las causas justas", ha señalado. Artadi ha dicho que espera que el exconsejero, que está siendo juzgado en el Tribunal Supremo, salga absuelto pero, en caso contrario, intentará que pueda asumir el cargo. "Pero no vamos a estar ocho meses para hacerlo", ha afirmado, sugiriendo que los trámites no se demorarán como en el caso del Parlament.

Tras un panel con una fotografía de Forn con la frase Barcelona al centre, Artadi y Masvidal han señalado que será una campaña anómala, empezando porque la imagen que se ve del exconsejero no es actual. Ahora, recuerdan, y como se ve en televisión en las imágenes del juicio, está visiblemente mas delgado. "Lleva 494 días en la cárcel y no podrá participar en los debates con normalidad. Tiene sus derechos políticos intactos", han afirmado. Artadi ha reivindicado un Ayuntamiento leal con el resto de instituciones y ha señalado que los ejees de su programa pasarán por la igualdad, la sostenibilidad y la gobernanza transversal.

Masvidal ha aclarado que no piensa ser candidata aunque su compromiso con el activismo sigue intacto. La esposa del exconsejero sí que ha revelado que apoyará la campaña y que le anima y le da "energía" el impacto que pueda sufrir el juez Marchena si Forn sale elegido. "Al margen de que esta es la candidatura mejor por Barcelona, me encantará ver qué dirá Marchena cuando sepa que tiene delante al alcalde".