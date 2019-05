JxCat reivindica a Puigdemont para maquillar su fracaso en Barcelona

La 'número dos' de Junts per Catalunya, Elsa Artadi, este domingo, en su colegio electoral de Barcelona.

La victoria del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont en las elecciones europeas en Cataluña ha sido este domingo el salvavidas que ha mantenido a flote a Junts per Catalunya. El partido heredero de la antigua Convergència ha reivindicado el resultado en Europa al mismo tiempo que admitía, a regañadientes, el fracaso en el ámbito municipal. Junts per Catalunya ha perdido un tercio de los votos en los municipios catalanes, pero el batacazo en Barcelona ha sido especialmente duro: la candidatura que encabezaban Joaquim Forn (en prisión preventiva por el juicio del procés) y Elsa Artadi ha conseguido, con el 92,5% escrutado, cerca de 76.300 votos y cinco concejales en el Ayuntamiento de la capital catalana, la mitad de los que obtuvo en 2015 el exalcalde Xavier Trias.

Los ánimos en la sede de Junts per Catalunya han basculado entre la alegría, cuando aparecían en la televisión los resultados europeos, y las caras largas de decepción, cuando se hacía evidente la caída de los neoconvergentes en el Ayuntamiento de Barcelona. La lista de Forn y Artadi no ha conseguido resistir a la pugna entre el vencedor, Ernest Maragall (ERC), y la hasta ahora alcaldesa Ada Colau, un pulso que ha centrado buena parte de la campaña. Junts per Catalunya ha pasado de ser la segunda fuerza a la quinta, por detrás de la candidatura de Manuel Valls, impulsada por Ciutadans.

En su intervención tras conocer los resultados, Artadi ha evitado hacer autocrítica y se ha limitado a reconocer que el resultado de su formación "no es el deseado". La candidata ha reivindicado que el independentismo ha conseguido dos victorias: "El independentismo no deja de crecer en Europa, tendremos a dos exiliados y a un preso político en el Parlamento Europeo, y España no podrá esconder su represión", ha dicho, para celebrar luego como propia la victoria de Maragall en Barcelona. "El país se merecía que volviese a haber un alcalde independentista en Barcelona. Pero hay que remarcar que la falta de unidad en el independentismo ha hecho que tengamos menos concejales independentistas”, ha lamentado Artadi.

Los cinco concejales de Junts per Catalunya en Barcelona corresponden a Forn, Artadi, Neus Munté, Ferran Mascarell y Albert Civit. A la espera de lo que ocurra con Forn, que ha manifestado su voluntad de recoger el acta de concejal, quedan fuera del Ayuntamiento Jordi Martí y Francina Vila, dos políticos con un papel destacado en el anterior mandato de Xavier Trias.