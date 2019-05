Joaquim Forn: “No me cierro a investir a Pedro Sánchez, incluso sin pedir nada a cambio”

Entrevista al candidato de Junts per Catalunya a la alcaldía de Barcelona, Quim Forn.

Quim Forn (Barcelona, 55 años), candidato de Junts per Catalunya a la alcaldía de Barcelona, responde desde la prisión de Soto del Real a las preguntas de EL PAÍS tras la autorización de la Junta Electoral Central a esta entrevista telefónica. El que fuera consejero de Interior de Carles Puigdemont está siendo juzgado por rebelión y malversación de fondos. Dice ser partidario de reanudar el diálogo con el Gobierno. A los 30 minutos exactos se corta la conversación.

Pregunta. Tras entrar en prisión anunció que dejaba la política y hoy se presenta a las municipales. ¿Qué ha cambiado?

Respuesta. En aquel momento no me veía con capacidad de liderar unas primarias con el PDeCAT, pero he evolucionado. Estaba convencido de que el hecho de apartarme de la política me podía ayudar de alguna manera a salir de la prisión. Cuando se demuestra que no solo no ayuda , sino que simplemente es indiferente, decido no abandonar la carrera política. Llevo 17 años dedicado a Barcelona.

P. Después de todo lo que ha pasado, ¿hubiera preferido no regresar de Bruselas a donde fue inicialmente con Puigdemont?

R. Hice lo que tenía que hacer. Soy respetuoso con los que se quedaron allí, tuve la opción de quedarme, pero yo vine especialmente desde Bruselas y no me imagino la vida fuera del país. Estoy convencido de que no he cometido ningún delito y hoy volvería a hacer lo mismo.

P. ¿Continúa pensando que los Mossos tenían que garantizar la celebración del 1 de octubre?

R. Esta pregunta me la hicieron desde el día que yo tomé posesión como consejero. Y en aquel momento, en julio de 2017, no había ningún requerimiento ni suspensión del referéndum. Entonces estaba convencido de que nosotros podíamos llegar a un acuerdo con el Estado. Muchas de las declaraciones que se me atribuyen en septiembre de 2017 forman parte de un atestado en el cual las fechas están puestas erróneamente.

P. Pero está en un juicio acusado por poner a los Mossos al servicio de una consulta declarada ilegal. Ahora quiere dar el salto al Ayuntamiento. ¿Volverá a poner la institución al servicio de estos objetivos?

R. Las competencias de un Ayuntamiento son muy diferentes a las de la Generalitat. Nuestra prioridad es la ciudad, pero tampoco entendemos una capital de Cataluña que viva de espaldas a un sentir mayoritario del país.

P. ¿Por qué habla de sentir mayoritario si el independentismo nunca ha sido mayoritario en unas elecciones?

R. He dicho que quiero ser un proyecto mayoritario, quiero conseguirlo. No tenemos un 50% de la gente que votó, pero sí que tenemos más de un 50% del Parlament, que tampoco es una cosa menor.

P. De haber estado en su mano, ¿habría votado a Miquel Iceta como senador?

R. Es un debate que hemos tenido. Lo que seguro que haré es una apuesta clara por el diálogo. Sé que la decisión [el veto a Iceta] está bien fundamentada , pero me preocupa que esto pueda suponer una ruptura del diálogo. Se ha abierto un escenario de posible diálogo con el Estado, creo que esto es absolutamente necesario y creo que el PSOE lo puede hacer desde una posición de más fortaleza.

P. ¿Cree que el independentismo hace suficiente para recuperar el diálogo?

R. Siempre se puede hacer más y mejor. Estoy en prisión preventiva, pero estoy convencido de que la única salida posible a este conflicto es por la vía del diálogo. Si no lo he hecho bien hasta ahora, estoy dispuesto a hacerlo mejor. Tenemos que poder sentarnos en una mesa y poder partir de cero.

P. Señale un gesto que podrían hacer ustedes, los independentistas, para rebajar la tensión.

R. Ahora se nos ofrece una posibilidad, la próxima investidura de Pedro Sánchez. En estos momentos no hay ningún partido independentista que haya decidido qué acabará votando. Lo más constructivo es hacer un análisis de lo que es más positivo, de lo que puede ayudar a encontrar ese momento cero, de volver a sentarnos.

P. Entendemos que usted sería partidario de facilitar la investidura.

R. No me cerraría a nada. Hay que debatir, pero trataría de debatir con toda la tranquilidad, viendo las consecuencias. Incluso a veces soy partidario de no pedir nada a cambio, lo hacemos porque queremos, porque es necesario, porque le damos una oportunidad al diálogo. Podría ser esta una solución, pero hablo de una posición de desconocimiento de lo que se está moviendo.

P. ¿Se siente decepcionado por no haber logrado la lista entre ERC y Junts per Cat?

R. No puedo vivir todo el día dolido y decepcionado. He intentado hasta el último momento hacerles ver lo importante que son unas elecciones municipales, donde ser el partido más votado es un elemento clave. Espero que el 26 por la noche se demuestre que me equivoqué y que la lista unitaria no tenía sentido. Creo que era un riesgo que no era necesario correr, con una lista unitaria nos habríamos garantizado ser la lista más votada y en estos momentos está todo más abierto.

P. No solo no hay lista, sino que se plantea un gobierno de Ernest Maragall con Ada Colau.

R. Estamos dispuestos a gobernar con ERC, pero no nos vemos formando parte de un gobierno de ERC y de Colau.

P. ¿En qué se diferencia del candidato republicano Ernest Maragall?

R. ERC se ve gobernando con Ada Colau, esa es una diferencia. Otra es el cambio de ERC con el tema de construir el tranvía por la avenida Diagonal. Para nosotros es una cuestión técnica, no política. Debemos centrarnos en dos infraestructuras de mayor impacto: la nueva línea 9 del Metro y mejorar Cercanías.

P. No hay una encuesta de momento que dé mayoría absoluta a los partidos independentistas en Barcelona.

R. Sí, pero tampoco da mayoría absoluta a otros. Nosotros gobernamos con 14 y no teníamos mayoría. Lo importante es un gobierno mínimamente fuerte y llegar a pactos.

P. ¿Hay que regular por decreto la subida del alquiler?

R. Hay que estudiar todas las propuestas, pero tenemos que conseguir hacer un gran pacto sobre la vivienda para los próximos 20 años.