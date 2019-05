Junts per Catalunya deja en manos de los presos la decisión sobre sus actas de diputado

Junts per Catalunya ha dejado este viernes en manos de Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull la decisión sobre si mantienen el acta de diputado en el Congreso o no, después de que la Mesa que preside la socialista Meritxell Batet haya decidido suspenderlos como diputados al estar procesados por un delito de rebelión. Laura Borràs, diputada de la formación independentista, ha explicado en rueda de prensa que todavía no han podido discutir sobre este tema con los tres diputados que se encuentran en prisión preventiva por el juicio del procés. "Nos tendremos que reunir y respetaremos su decisión sobre si mantienen el acta o no", ha dicho. El partido pedirá una reconsideración a la Mesa del Congreso como paso previo para acudir al Tribunal Constitucional y a instancias europeas.

La formación que dirige el expresidente Carles Puigdemont cuenta en el Congreso con siete diputados surgidos de las elecciones generales del pasado 28 de abril. De estos, tres están en prisión preventiva y procesados por delitos de rebelión, sedición y malversación. El partido todavía no ha decidido si, tras la suspensión de los tres diputados, estos deben mantener el acta o, por el contrario, deben dejar los escaños vacíos como hicieron en el Parlament tras las elecciones autonómicas de diciembre de 2017. "No es una reflexión que tengamos cerrada en este momento", ha dicho la número dos de la candidatura de Junts per Catalunya a la alcaldía de Barcelona, Elsa Artadi.

El partido sí empezará a partir de ahora el camino de los recursos contra la decisión de la Mesa, apoyada con los votos de PSOE, PP y Ciudadanos. En rueda de prensa, el diputado Jaume Alonso Cuevillas ha explicado que Junts per Catalunya ha pedido una reconsideración a la Mesa. "Es el paso previo antes de pedir amparo al Tribunal Constitucional y, después, dirigirnos a las instancias europeas, donde seguro que volverán a poner a España en su lugar", ha dicho.

La suspensión de los diputados ha soliviantado a los independentistas. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, lo ha considerado "un ataque más a la voluntad democrática de los catalanes y a los derechos de los presos políticos", según ha expresado en su cuenta de Twitter. "Cualquier decisión que afecte al Estatuto de los Diputados tiene que ser acordada en el pleno, no en la mesa", ha dicho Cuevillas. "Pese a esta decisión, los diputados mantienen su compromiso firme por el diálogo", ha añadido Borràs.