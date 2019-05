El Supremo decidirá si Forn puede recoger su acta de concejal

Entrevista al candidato de Junts per Catalunya a la alcaldía de Barcelona, Quim Forn.

La participación del cabeza de lista de Junts per Barcelona, Joaquim Forn, concejal electo en el Ayuntamiento de Barcelona que se encuentra en prisión preventiva por el juicio del procés,en los actos de constitución del nuevo plenario municipal la decidirá el Tribunal Supremo. Y es que ninguna normativa ni reglamento del consistorio (como el ROM, el Reglamento Orgánico Municipal), se refiere a la suspensión de electos, como ocurre en el Parlament o el Congreso de los Diputados. Fuentes del consistorio apuntan que será el Supremo quien deba pronunciarse a partir de la petición que curse el abogado de Forn: para recoger la credencial o hacer la declaración de intereses y la patrimonial, o para participar en la primera sesión del mandato, el 15 de junio.

Los expertos coinciden en señalar que corresponde al Tribunal Supremo, órgano que juzga a Forn, autorizarlo o no para que pueda recoger el acta de diputado, tal como hicieron en el Congreso los diputados electos Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull. Estos diputados fueron más tarde suspendidos por la mesa del Congreso, una decisión que, en el Ayuntamiento, no está claro quien debería tomar, ya que en el ROM no se prevén situaciones parecidas. Los expertos señalan que correspondería a la Junta de Portavoces.

El partido de Forn considera que el procedimiento para que su candidato recoja el acta de concejal debe ser el mismo que obró en el caso de los políticos independentistas presos que fueron elegidos diputados en el Congreso: la autorización del Tribunal Supremo. Fuentes de la formación neoconvergente apuntan que no debería existir ningún impedimento, porque el ROM no contempla obstaculizar la toma de posesión.

“Desde un punto de vista constitucional, el Supremo debería dejar salir a Forn para tomar posesión, ya que prevalece la presunción de inocencia y sus derechos como cargo representativo”, señala el ex letrado del Parlament Francesc Pau. El también profesor de Ciencias Políticas de la Universitat Pompeu Fabra recuerda que, sin una sentencia firme por los presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación por los que Forn está siendo juzgado, al concejal electo le asisten todos sus derechos políticos. Ello no quita que el Supremo pueda pedir la suspensión del concejal al estar procesado por estos delitos. En las cámaras legislativas “el órgano neutral que decide sobre la suspensión de un diputado es la Mesa”, explica Pau. En el Ayuntamiento, las funciones de la Mesa las ejerce la Comisión de Gobierno, pero el órgano representativo de todos los partidos es la Junta de Portavoces.