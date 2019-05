CEO a través de Infojobs y alcalde por unanimidad

En las elecciones municipales de 2015 fue el alcalde más apoyado de España. Todos los vecinos de Mozodiel, 10 kilómetros al noroeste de Salamanca, le dieron su voto. Los 29 se decantaron por la Agrupación Independiente encabezada por Miguel Ángel Ávila (1983), en detrimento del candidato del PSOE, que “nunca había pisado el pueblo”, según aclara el alcalde, que opta a la reelección por tercera vez y que quiere repetir el resultado. “Con que uno solo vote a otro partido ya supera el 5% y me meten un concejal de otra formación y eso los vecinos no lo quieren”, señala Ávila.

Desde que fuese elegido alcalde en 2011, no ha cobrado “ni un duro” del Ayuntamiento. Ha compaginado el cargo con varios trabajos y desde 2015 con la dirección de una empresa biotecnológica que se dedica a desarrollar medicamentos para combatir determinados trastornos del sistema nervioso central. La llegada de Ávila al mundo biosanitario se produjo casi por casualidad. Ingeniero Agrónomo, se especializó con un máster en I+D becado por la Junta de Castilla y León. Cuando se fundó la empresa, los inversores buscaban a alguien de la zona de Salamanca con conocimientos en investigación y desarrollo. “Me encontraron en Infojobs”, explica Ávila sonriendo, que aclara que aunque no conociese cómo funcionaban las empresas farmacéuticas sí sabía cómo gestionar un proyecto innovador.

La empresa confía en obtener en los próximos días la autorización de la Agencia Española del Medicamento para empezar un ensayo clínico que probará en humanos la molécula NFX88, que ha demostrado ser eficaz en el tratamiento del dolor neuropático en animales con lesión medular traumática. “El fármaco supone un avance porque consigue lo mismo que otros medicamentos, pero con menos efectos adversos”, explica Antonio Oliviera, neurólogo y responsable de la dirección científica del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, uno de los centros en los que se va a probar el medicamento. El medicamento no estará a la venta hasta dentro de cuatro años “en el mejor de los casos”.

“El Ayuntamiento es mi móvil”

Ávila pasó toda la infancia en su pueblo, que hasta que él cumplió los 13 años (en 1996) no tuvo iluminación pública, ni teléfono, ni prácticamente televisión y donde solo había otro niño, unos años mayor que él. Con 27 decidió optar a la alcaldía después de que el anterior regidor del PP, decidiera dejar el cargo. “Me veía con ganas y pensamos que era el momento de echarme el pueblo a las espaldas. Aquí todo se decide en asamblea”, explica mientras camina por las calles sin asfaltar de Mozodiel y hace hincapié en la tranquilidad que reina entre las pocas casas que conforman el núcleo. Los inicios en la política fueron duros para Ávila, que recuerda que los vecinos le llamaban a todas horas para pedirle mejoras para el pueblo. Ahora están todos en un mismo grupo de WhatsApp. Mozodiel no tiene una gran casa consistorial, sino un pequeño almacén que casi no se usa. "Tengo todo el Ayuntamiento en el teléfono móvil", sentencia.

Ávila durante la entrevista, en el parque científico de la Universidad de Salamanca. J. R.

En sus ocho primeros años de mandato ha conseguido lo que otros alcaldes no lograron “en décadas”: unirse al vecino Villamayor. Mozodiel se segregó de Castellanos en 2017 y cambió el mapa de Castilla y León. “Que no se entere Puigdemont”, bromea Ávila. Mozodiel aspira a aumentar su presupuesto actual, que ronda los 10.000 euros, una cantidad baja en comparación con el precio de un ensayo clínico que, según un estudio publicado en Nature en 2017, cuesta millones de euros.

¿Qué le quita más el sueño, la alcaldía o la empresa? “Llevo las dos en paralelo”, dice, “y me sobra tiempo para escribir”. Ávila ha autoeditado una novela y un poemario. “El libro se lo han leído desde la reina Letizia hasta Robe [líder de Extremoduro]”. Él mismo se ha encargado de hacérselos llegar.

En esta legislatura, que asegura será la última para él, se ha propuesto lograr el saneamiento y el abastecimiento para todo el pueblo. En los comicios del próximo domingo Ávila se enfrentará a los candidatos de PSOE y PP. Los dos partidos le han ofrecido acudir con sus siglas, según explica, pero dice ser fiel a su formación. No ha hecho mítines en toda la campaña, ni tiene previsto hacerlos. “Por lo que dicen, la gente que se presenta a unas elecciones está muy nerviosa en la última semana”.