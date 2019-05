La empresa pública Defex, al banquillo por corrupción en la venta de armas en Angola

La empresa pública Defex será juzgada por supuesta corrupción en sus negocios con las autoridades de Angola. El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha abierto juicio oral a Defex, a otras dos sociedades y a 24 personas físicas, entre ellas las que formaban la antigua cúpula de la empresa. Les acusa de ocho delitos, entre ellos el de corrupción en las transacciones internacionales, por desviar y apropiarse de fondos en varios contratos de suministro de material policial para el país africano.

El magistrado abre juicio oral después de más de cinco años de instrucción durante los que ha investigado los contratos que Defex consiguió en Angola gracias, presuntamente, al pago de comisiones y mordidas a las autoridades del país. En el auto, De la Mata afea al fiscal Anticorrupción, Conrado Saiz, y a la Abogacía del Estado que no hayan acusado a Defex por defraudar millones de euros pese a reconocer que la defraudación se produjo y por permitir "un paraíso penal, una situación de absoluta impunidad" y de "barra libre" para los administradores de la sociedad.

Los acusados deberán depositar fianzas que en total (sumando las multas y la responsabilidad civil) superan los 400 millones de euros. Entre ellos está el expresidente de Defex, José Ignacio Encinas, el coronel en la reserva Ángel María Larumbe y Beatriz García Paesa, la sobrina del famoso espía español y que en este caso se encargó presuntamente de diseñar el entramado societario para desviar el dinero desde su despacho en Luxemburgo.

Defex, empresa participada al 51% por el conglomerado público SEPI, está siendo investigada desde 2014 por la Audiencia Nacional por el amaño de contratos en varios países: Angola, Camerún, Egipto, Brasil y Arabia Saudí para vender armas y material de defensa. El juez instructor ha ido abriendo piezas separadas para investigar por separado las operaciones corruptas en cada uno de esos países. Fueron los negocios en Angola los que alertaron a la Fiscalía Anticorrupción y permitieron poner en marcha la investigación. Luxemburgo avisó de una transferencia sospechosa y descubrió que Defex había firmado un contrato de venta de material policial con Angola y que de los 150 millones de euros, solo una tercera parte se había destinado realmente a la compra del material y la formación de la policía angoleña. El resto se había perdido en sobornos y comisiones ilegales.

Los delitos que juzgará la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional son: corrupción en las transacciones comerciales internacionales, contra la hacienda pública, apropiación indebida, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, falsedad documental y asociación ilícita/organización y grupo criminal. Además de los directivos mencionados, irán a juicio Manuel Iglesias-Sarriá, director comercial de Defex; Enrique Gómez Cuesta, director financiero de la empresa, y Ana Cerrolaza Gili, jefa de logística de Defex. El magistrado abre juicio a las sociedades Defex, Comercial Cueto 92 y Global Reach. A Defex le impone una fianza de casi 316 millones de euros. La empresa pública está actualmente en liquidación.

De la Mata explica en el auto que existen indicios sólidos y consistentes que ponen de manifiesto que todas las operativas desarrolladas por la UTE formada por Defex y Comercial Cueto en Angola consistían en “conseguir contratos públicos para la empresa pública Defex mediante el pago de comisiones ilícitas a autoridades y funcionarios públicos angoleños”. Para conseguirlo pagaban comisiones a agentes aprovechándose de "la absoluta falta de mecanismos y procedimientos de prevención de delito que tenían las mercantiles involucradas". Los directivos “aprovechaban para apropiarse de cantidades multimillonarias de los contratos de la UTE para beneficio particular”.

Incansable afán de enriquecimiento

El magistrado subraya que, en el caso de la empresa pública, “sus directivos Encinas Charro, Larumbe Burgui e Iglesias Sarria, se aprovechaban aún más del absoluto descontrol administrativo de la empresa, para apropiarse de cantidades multimillonarias de la empresa para su propio peculio, con un incansable afán de enriquecimiento ilícito a costa de los caudales públicos”.

De la Mata señala como pieza clave en toda esta operativa a Guilherme de Oliveira Taveira Pinto, actualmente prófugo de la justicia y en situación de busca y captura nacional e internacional. "No se limitaba a realizar estas tareas para la UTE Cueto Defex, sino que también la realizaba, con idéntico patrón, para otra empresa pública española, Mercasa, y para la mercantil Consorcio Mercasa Incatema Consulting".

Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado finalmente no han formulado acusación por delito fiscal contra Defex, a pesar de que admiten dos defraudaciones fiscales en la mercantil respecto al impuesto de sociedades de 3.337.567 euros (ejercicio 2008) y 2.706.710 euros (ejercicio 2009). De ello se derivarían mayores bases imponibles que tendrían que haberse declarado respecto a este impuesto por importe de 11.125.226 euros en el ejercicio de 2008 y 9.022.368 en el de 2009, es decir, cifras muy superiores a los 120.000 que determinan la relevancia penal, según señala el auto.

El magistrado lamenta en el auto que pese a esta "rotunda evidencia", no puede abrir juicio oral porque ni el fiscal ni el abogado del Estado han formulado acusación por ello. De la Mata señala además que “paradójicamente” la Abogacía del Estado dedica buena parte de su escrito de acusación particular a defender a Defex: “Argumenta que, por razones de consolidación fiscal, no es sujeto pasivo del impuesto de sociedades, por serlo la entidad dominante SEPI e integrarse sus bases imponibles en la base imponible de SEPI. Como SEPI contaba con bases imponibles negativas a compensar, Defex no dejó de ingresar en la Hacienda Pública cuotas superiores a 120.000 euros”.