Sánchez pide el voto a los indecisos tras advertir de que “ganar no significa gobernar”

Pedro Sánchez, este sábado en Merida . En vídeo, declaraciones de Sánchez. EFE | atlas

El 17 de febrero, dos días después de anunciar el adelanto de las elecciones generales al 28 de abril, Pedro Sánchez se comprometió a regresar a Mérida con el millar de militantes y simpatizantes que se quedaron entonces fuera, por falta de aforo, de un acto que reunió a 2.000 personas.La misma situación se repitió unas semanas más tardes en Cáceres. Tres meses después, el presidente del Gobierno ha vuelto a la capital de Extremadura.

Ocho mil personas abarrotaron la plaza de toros de Mérida. Más que en el cierre de las generales en Valencia. Toda una demostración de fuerza del partido en el Gobierno, que aspira a mantener las seis comunidades autónomas que ya preside -la izquierda suma en la Comunidad Valenciana, donde su presidente en funciones hizo coincidir sus elecciones con las del 28-A- y volver a gobernar, tras décadas sin hacerlo, sobre todo en dos territorios emblemáticos para el PP: Madrid y Castilla y León.

“Ganar no significa gobernar. Para ganar y gobernar le pedimos a todos los indecisos que voten al único partido que puede derrotar a las tres derechas”, ha subrayado frente a la potencial alianza de PP y Ciudadanos con la extrema derecha de Vox como ya sucedió en Andalucía. "La Constitución no es es patrimonio de nadie, es la patria de todos", ha enfatizado frente a los posicionamientos de Pablo Casado y Albert Rivera en cuestiones como la crisis de Cataluña.

Ante la expectación generadaque había provocado cada visita de Sánchez desde el adelanto electoral, el presidente autonómico, Guillermo Fernández Vara, optó por volver a celebrar un mitin en el coso. Algo que no sucedía desde hacía 37 años. El albero no albergaba un mitin electoral, también del PSOE, desde la campaña para las generales en 1982. El candidato, Felipe González, logró la mayoría absoluta. “Yo esto de hoy lo he soñado en muchas ocasiones. “Hay momentos en la vida de los partidos que son mágicos. Y este momento lo es”, ha afirmado Fernández Vara. Los sombreros de paja repartidos por docenas por la organización se han quedado cortos por la afluencia de público. Un hombre que se desmayó por el calor tuvo que ser atendido por los servicios médicos. Pese a que el mitin ha empezado con casi una hora de retraso, el ambiente ha sido de jolgorio, amenizado por un grupo que ha interpretado canciones de grupos como Hombres G, Danza Invisible, Loquillo y los Trogloditas y Héroes del Silencio, entre otros. En la arena y en los tendidos proliferaban las banderas del PSOE, de la Unión Europea, el arcoíris símbolo internacional del orgullo LGTBI... y la enseña de España que ya venía pintada de serie alrededor del coso a la altura de los burladeros.

Desde el mismo momento en que los socialistas eligieron la plaza de toros de Mérida tenían casi la obligación de llenarla. Lo contrario iría en contra de la imagen que se pretendería trasladar. Hasta 70 autobuses de todos los rincones de Extremadura movilizaron a 3.500 personas. El resto llegaron de la propia Mérida, los pusieron 318 candidaturas locales –cada una integrada por una docena de miembros- y las plataformas que surgieron en apoyo a Sánchez durante el último proceso de primarias del PSOE y que ahora se movilizan en servicio del partido.

“Esta plaza de toros no deja de ser un símbolo más de lo que vemos en el resto de España. La ola de ilusión que va a llegar a todos los municipios de España va a ser mayor el 26 de mayo que la del 28 de abril”, ha afirmado Sánchez en un acto en el que, como en todos los que viene desarrollando el PSOE, se ha recordado el legado de Alfredo Pérez Rubalcaba. “Ejemplifica como nadie de los aquí presentes la contribución del PSOE a España, de una España en paz y seguridad que hizo posible derrotando a la banda terrorista ETA”, ha destacado el presidente. Sánchez también ha incidido en la contribución de su predecesor como secretario general del PSOE y exvicepresidente del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en avances sociales como el del sistema educativo.

“Aquí está el PSOE, el PSOE de siempre, de hoy y de ayer. Aquí está el PSOE recordando a un compañero muy querido, Alfredo Pérez Rubalcaba. El mejor de los homenajes que le podemos hacer a Alfredo es ganar las próximas elecciones y ganarlas bien”, ha resumido Fernández Vara, que se ha mostrado “eternamente agradecido” a Sánchez “por haber vuelto a unir” a los socialistas tras su reelección en las primarias de 2017.

El dirigente autonómico también ha llamado a contener en las urnas a “esos machos de mierda”, en alusión a Vox. El presidente extremeño ha recordado las palabras del candidato al Ayuntamiento de Madrid y secretario general de la formación de extrema derecha, Javier Ortega Smith, que afirmó que las mujeres no tiene derecho a abortar. “Las mujeres tienen derecho a hacer con su cuerpo lo que crean conveniente, pueden comer más, menos, cuidarse, cortarse el pelo, las uñas. Lo que creemos que no es un derecho es acabar con la vida de un inocente como es el niño que llevas en tu interior”, dijo el número dos de Vox.

Por la tarde Sánchez cerrará la jornada con otro mitin con uno de los presidentes autonómicos del PSOE. Lo hará en Albacete con Emiliano García-Page. Como Extremadura, Castilla-La Mancha ha tenido gobiernos socialistas en todas las legislaturas desde la restauración de la democracia salvo entre 2011 y 2015.