Elecciones generales: el séptimo día de la campaña electoral en directo

EL PAÍS

Casado también se refere al debate en su mitin. El líder del Partido Popular, Pablo Casado, se encuentra en un acto en Palma de Mallorca donde también ha hecho referencia a los debates electorales: "Sánchez recibía cara a cara a Torra en La Moncloa pero no quiere debatir cara a cara con el lider de la oposicion, que le saca 50 escaños. Yo estaré el lunes en el debate de RTVE, el martes en el de Atresmedia. Me ofrecí a Mediaset. La política tiene que ser luz y taquígrafos. No ocultarse cobardemente. Que no juegue con las agendas de los periodistas. Le voy siguiendo (hoy están los dos en Palma de Mallorca), pero no hay manera”. Informa Natalia Junquera

https://www.youtube.com/watch?v=cs0DLxy91oU