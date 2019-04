El PP y Cs rechazan ir al debate de TVE si es el martes 23

El debate electoral está en el aire. El PP y Cs no acudirán al debate de Televisión Española si es el martes 23 de abril como ha anunciado la televisión pública. Los populares han asegurado este jueves que ese día ya se habían comprometido a acudir al organizado por Atresmedia, puesto que la cadena pública les había emplazado inicialmente al lunes 22 de abril. Podemos también se ha mostrado crítico con la decisión de TVE y reclama a su presidenta, Rosa María Mateo, una rectificación.

Los populares aseguran que TVE les había invitado a un debate el día 22 y que habían aceptado esa fecha pero que con el cambio al 23 no pueden comprometerse a acudir porque en esa misma fecha estaba previsto el de Atresmedia. "TVE ha emitido un comunicado antes de ponerse en contacto con el PP alterando la fecha y nos parece inaceptable que la televisión pública actúe al dictado del candidato socialista", aseguran fuentes de la dirección popular.

Por su parte, Pablo Iglesias mantiene que la televisión pública no puede ser "un instrumento partidista de ningún Gobierno". El líder de Podemos pide una rectificación a Mateo porque asegura que ha cambiado la fecha tras una llamada de Moncloa.

Sánchez tenía decidido acudir solamente al encuentro a cuatro —PSOE, PP, Podemos, Ciudadanos— en RTVE, después de que la Junta Electoral Central prohibiera el debate a cinco -con Vox- en Atresmedia. Sánchez declinó en un principio debatir en TVE con los principales candidatos y optó por acudir al que iba a estar presente el partido de Abascal, pero la Junta Electoral Central (JEC) decidió este martes frenar el debate de Atresmedia con el argumento de que se incumple el principio de proporcionalidad. ERC, Coalición Canaria y PNV recurrieron ante la JEC al no haber contado con ellos para el debate acordado entre ese grupo de comunicación y los cinco partidos políticos

En su resolución, la JEC considera que por "el principio de proporcionalidad" las formaciones con menor representación o que lograron menos votos en las anteriores elecciones generales no podrán tener mayor presencia que aquellas que tuvieron mejores resultados. Así Vox, que obtuvo el 0,2% en los últimos comicios, no podría estar en un debate al que no acudiesen otras formaciones con mayor representación. Esta ley se aplica tanto a los medios privados como a los públicos. Esta decisión se vio respaldada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo que ha rechazado la medida cautelarísima solicitada por Vox en su recurso contra el acuerdo de la JEC del pasado 11 de abril que avaló la decisión de RTVE de proponer un debate a cuatro en dicho medio para el día 22 de abril en el que no se incluía a dicho partido político.

Toda la doctrina de la Junta Electoral Central sobre el comportamiento de los medios, singularmente de las cadenas de televisión, incluye desde 2011 a las televisiones privadas, que deben regirse por los mismos criterios que las públicas. Por ello, deben respetarse los criterios de representatividad y proporcionalidad de las fuerzas políticas que concurren a las elecciones. En este caso, se consideran vulnerados los derechos de los nacionalistas catalanes y vascos. La ley establece que "durante el periodo electoral las emisoras de titularidad privada deberán respetar los principios de pluralismo e igualdad. Asimismo, en dicho periodo, las televisiones privadas deberán respetar también los principios de proporcionalidad y neutralidad informativa en los debates y entrevistas".

Con Información de Natalia Junquera, Elsa García de Blas y Ana Marcos