El expresidente de Murcia, exculpado del ‘caso Púnica’ por falta de pruebas

EDU BOTELLA

EDU BOTELLA AFP

La Audiencia Nacional ha archivado este lunes la causa abierta contra el ex presidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez en el marco de la operación Púnica al considerar que no hay pruebas suficientes de que el político desviara dinero público para contratar con las empresas de esa trama trabajos de mejora de su imagen en internet.

En concreto, la Audiencia investigaba si Sánchez cometió irregularidades en 2014, cuando era consejero de Educación, al mantener varias reuniones y contactos con representantes de empresas vinculadas a la trama para contratar trabajos de mejora de su reputación en internet con la intención de pagarlos con fondos de la Consejería. Sánchez habría estado interesado en mejorar su imagen, afectada por su implicación en otra causa judicial, el caso Auditorio, antes de concurrir a las elecciones autonómicas de 2015, que finalmente ganó. En cualquier caso, los contratos con la Púnica nunca llegaron a llevarse a cabo, ya que la operación policial contra las empresas estalló durante el transcurso de los supuestos contactos de Sánchez con la trama.

Para la Audiencia Nacional, no existe base probatoria suficiente como para mantener la imputación contra Sánchez, sino que solo hay “meras sospechas” sin una “mínima probatoria” de que se hayan cometido los delitos de cohecho, fraude y revelación de información de los que se le acusaba. En octubre de 2018, el Tribunal Supremo ya archivó también la causa abierta en el marco de la misma operación contra la ex senadora del PP y ex alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, por unos hechos muy similares. La Audiencia ha exculpado también a David Conesa, asesor de Sánchez en aquella época y que también estaba siendo investigado en la causa. En ambos casos, el archivo es provisional.

Hace apenas tres meses, a finales de diciembre de 2018, Sánchez fue absuelto también por la Audiencia Provincial de Murcia de otra de las causas judiciales que tenía abierta, el denominado “caso Pasarelas”, que se remonta a sus años de alcalde en el municipio de Puerto Lumbreras. En este caso, el alto tribunal archivó el caso por un defecto de forma, ya que la fiscalía solicitó fuera de plazo la declaración de complejidad para la instrucción de la causa y todas las diligencias se llevaron a cabo, por lo tanto, con ese plazo caducado. En su auto, el magistrado de la Audiencia Provincial se mostró muy crítico con la “indolencia” cometida en la fase de instrucción, aunque la fiscalía y las acusaciones han recurrido el archivo.

Sánchez, que dimitió como presidente de la comunidad autónoma en abril de 2017, solo mantiene abierta actualmente una de las tras causas que forzaron su salida de la política, la del “caso Auditorio”, también relacionado con su etapa como alcalde, y en la que se le investiga por malversación, fraude y prevaricación en relación con la adjudicación, construcción y recepción de un auditorio municipal