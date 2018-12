El expresidente de Murcia, absuelto del ‘caso Pasarelas’ por la “indolencia” en la instrucción

La “indolencia” del juez instructor y de la fiscalía ha provocado la absolución del ex presidente de la Región de Murcia Pedro Antonio Sánchez, del PP. El político ha sido absuelto este jueves de los delitos de prevaricación y falsedad de los que se le acusaba en el caso Pasarelas después de que el juez de Lorca (Murcia) dejara transcurrir el plazo ordinario de seis meses de instrucción sin tomar declaración a los investigados y la fiscalía pidiera tarde la declaración de causa compleja que hubiera permitido la ampliación de este plazo. En el caso Pasarelas se investigan las supuestas irregularidades en la adjudicación y contratación, en el año 2006, de las obras de reforma de la rambla de Nogalte, que cruza Puerto Lumbreras, localidad de la que Sánchez fue alcalde.

La decisión de absolver al expresidente murciano la ha tomado este jueves la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia en la sesión preliminar del juicio sobre el caso Pasarelas, la primera de las tres causas judiciales que Sánchez tenía pendientes. Tanto el abogado defensor del ex presidente como el del arquitecto Martín Lejárraga, el otro implicado en el caso, han solicitado la nulidad del proceso y la absolución de sus defendidos, como ha sucedido, por ese defecto de forma en los plazos. Por el contrario, tanto el fiscal como las acusaciones particulares, ejercidas por Podemos y un exconcejal socialista de Puerto Lumbreras, han defendido que el plazo de seis meses para solicitar la complejidad de la causa es orientativo.

Sin embargo, el presidente del tribunal, Álvaro Castaño-Penalva, ha considerado que hubo una “indolencia” en la instrucción del caso, puesto que en esos seis meses no se llegó siquiera a tomar declaración a los acusados. En su opinión, se trata de un error atribuible a la Administración de Justicia que no debe repercutir de forma desfavorable en los investigados, por lo que ha decidido su absolución en la misma sesión de hoy para no dilatar más el proceso.

Las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales pidieron el pasado 30 de noviembre por carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que derogue, mediante un real decreto ley, el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que entró en vigor en diciembre de 2015 y que limita a un plazo de seis meses la investigación de las causas penales y a 18 meses, prorrogables a otros 18, aquellas causas declaradas complejas. Las asociaciones reclaman este cambio legal “para evitar impunidad” por el archivo de las causas, como ha sucedido en el caso Pasarela de Pedro Antonio Sánchez.

El caso Pasarelas trataba de dirimir si en 2006, cuando Sánchez era alcalde de Puerto Lumbreras, propició la contratación a dedo de Lejárraga para reconstruir y embellecer un puente y una pasarela sobre la rambla de Nogalte. Para ello, supuestamente dividió los trabajos en varios contratos, todos por valor inferior a 12.000 euros, con lo que no era obligatorio sacarlos a concurso público, aunque juntos sumaban más de 54.000.

Tanto Sánchez como Lejárraga están investigados también en el caso Auditorio, que se remonta a la misma época y trata de esclarecer si hubo irregularidades en la adjudicación, ejecución y recepción del auditorio del mismo municipio, que se construyó con una subvención autonómica de 6 millones de euros y se entregó y aceptó en 2011 aunque estaba sin concluir.

Además, Sánchez está investigado en la operación Púnica por posibles delitos de fraude a ente público, cohecho y revelación de información reservada que habrían tenido lugar en 2014, cuando era consejero del Gobierno murciano. El juez investiga si contactó con empresas de esa trama para contratar con cargo a los presupuestos de su consejería trabajos de mejora de su imagen en internet de cara a impulsar su candidatura como cabeza de lista del PP en las elecciones autonómicas del año siguiente.

Esta acumulación de causas judiciales obligaron a Sánchez a dimitir como presidente de la comunidad autónoma en abril de 2017 y meses después lo hacía también como diputado regional y como presidente del PP murciano, y ha estado apartado de la vida política desde entonces.