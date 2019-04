Casado: eutanasia no, sí resolver en 30 días las peticiones de dependencia

El presidente del PP y aspirante a la presidencia del Gobierno, Pablo Casado, ha querido reservar una parte de su mitin de este domingo en Córdoba para hablar de la situación en España de los mayores pero sin comprometerse a nada en relación a una futura ley de eutanasia, para evitar casos tan dramáticos como el reciente de María José Carrasco y su marido Ángel Hernández. Casado relacionó sus propuestas en ese sentido con una mayor atención y celeridad a la hora de conceder las prestaciones de dependencia y resolver las listas de espera. Y prometió que si es presidente se podrán conceder esas ayudas en un máximo de 30 días. El torero Miguel Abellán, que se estrenaba como mitinero en ese acto al ser ahora miembro de las listas del PP, pidió que las corridas de toros vuelvan a ser retransmitidas por TVE y Casado lo prometió, si gana.

Casado dividió su mitin de este domingo en Córdoba en tres apartados: primero sobre su tema preferido del peligro que supone el presidente socialista Pedro Sánchez y sus socios de Podemos y de los partidos nacionalistas para la unidad de España; luego para presumir de la capacidad de gestión siempre y en toda administración de los gobiernos del PP; y, finalmente, sobre temas sociales, y en particular sobre la soledad de los mayores. Fue ahí cuando construyó su discurso sin mencionar directamente la polémica actual de la eutanasia. Y cuando prometió que dedicará si es presidente más recursos para ese colectivo creciente "para que no les falte de nada".

El líder del PP se fijó como "un compromiso nítido" reducir las listas de espera para los beneficiarios de las ayudas de dependencia y que "en 30 días se resuelvan los casos de petición de prestaciones y se garantice el servicio". Luego habló de una estrategia para combatir la soledad de los mayores y aludió a que cuando el actual presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, presente en el mitin, fue secretario de Estado de Igualdad y Servicios Sociales en el Gobierno de Mariano Rajoy redujo las peticiones de dependencia de 300.000 a la mitad.

Sobre España, la unidad del territorio y los socios de Podemos e independentistas de Sánchez, Casado reafirmó que no tiene ninguna duda de que si tras las elecciones del 28-A suma para volver a gobernar con ellos lo hará. Y volvió a incidir mucho sobre que le parece "inadmisible" que el dirigente abertzale Arnaldo Otegi presuma y se "vanaglorie" de su capacidad de influencia en este y un futuro Ejecutivo de Sánchez. E ironizó con cuál podría ser su papel como ministro en un Gabinete de ese signo. Prometió, sin especificar cómo, que eso no sucederá porque no lo va a permitir.

En el aspecto económico y de gestión, Casado aprovechó la presencia y las primeras medidas aplicadas por el Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno para asegurar que si llega a La Moncloa promoverá una eliminación de impuestos y citó Patrimonio, Actos Jurídicos Documentados, Sucesiones y Donaciones, y una rebaja del IRPF por debajo del 40 por ciento.

En su defensa de la España vaciada, del mundo rural y del campo, el líder popular reiteró su apoyo a la caza, la pesca y la tauromaquia, y no solo por la libertad de cada ciudadano a elegir las aficiones que más les gusten sino por su valor cultural, patrimonial, artístico, económico y para crear empleo.

El torero Miguel Abellán, candidato al Congreso por Madrid, se definió en su primer mitin como "un hombre de hechos" más que de palabras y lo único que anunció es que trabajará para que los toros vuelvan a ser retransmitidos por TVE. Casado le tomó la palabra y suscribió ese anuncio de recuperación de "la fiesta nacional" en TVE si llega a la Presidencia del Gobierno: "No porque a mí me guste, sino porque hay seis millones de españoles que les apetece y van donde les da la gana y no donde les diga un alcalde podemita". Casado recordó que los toros generan 3.000 millones de euros anuales y 180.000 empleados y la caza mueve 6.000 millones y 190.000 puestos de trabajo.