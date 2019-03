Pedro Sánchez presenta el programa el miércoles con todos sus ministros

Después de una semana centrada en la cumbre europea en Bruselas, Pedro Sánchez se vuelca de lleno en la precampaña española con un gran acto el miércoles de presentación del programa electoral. La Moncloa ha dado la orden a todos los ministerios, según varios de ellos, para que despejen la agenda de sus titulares el 27 de marzo a fin de que puedan estar todos en este gran encuentro de presentación de las medidas más relevantes del programa electoral. Una movilización nada habitual que recordará a la de la presentación del eslogan de campaña del PSOE, La España que quieres, el pasado febrero. Como entonces, será con un discurso del presidente, centrado ahora en las medidas más relevantes que el partido en el Gobierno plantea si logra una mayoría después de las generales del 28 de abril.

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, y la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, han dedicado las últimas semanas a sentar las bases del programa electoral. Ante la posibilidad de que no dé tiempo a acabarlo antes del miércoles, el comité electoral socialista, que engloba a miembros tanto de Ferraz como de La Moncloa, contempla presentar entre 100 y 120 medidas.

Como explica Narbona, el programa “no nace de la nada” sino que será “la continuación” de las políticas sociales por las que el Ejecutivo ha apostado en sus diez meses de gestión. La reducción de la desigualdad, con especial atención a la pobreza infantil, será la principal bandera junto a la apuesta por avanzar hacia una economía sostenible respetuosa con el medio ambiente.

“El programa es el presupuesto”, sintetizan en la dirección del PSOE, en alusión a las cuentas que el Ejecutivo de Sánchez elaboró para 2019 y que no lograron el respaldo del Congreso de los Diputados. Lo mismo sucede con la memoria económica del programa, que se fundamentará en los cálculos que ya realizó el Ministerio de Hacienda para los fallidos presupuestos. El Gobierno sigue aprobando medidas —este viernes ha sido un plan para el retorno de jóvenes talentos que tuvieron que emigrar con la crisis— pero hay muchas medidas reformistas que no ha podido llevar adelante porque no tenía mayoría y sufría el bloqueo de la Mesa del Congreso, controlada por PP y Ciudadanos.

En el Ejecutivo y en el PSOE preocupa que las encuestas les estén dando como favoritos y eso pueda desmovilizar a los votantes más escépticos, como ocurrió en Andalucía. Por eso el comité electoral ha diseñado actos como el del miércoles, orientados a movilizar sobre todo a la izquierda, la clave de las elecciones. Encuentros de este tipo serán más frecuentes hasta llegar al momento central de la campaña en la semana previa al 28-A, con los debates y las entrevistas a los candidatos. El arranque de campaña, al coincidir con la Semana Santa, tendrá muy poco impacto.