Podemos recela de un posible acuerdo entre Ciudadanos y el PSOE

El secretario de Organización, Pablo Echenique, y Noelia Vera, portavoz de Podemos. En vídeo, las declaraciones de Echenique. EFE / EP

Solo habían pasado unos minutos desde que finalizara el pleno en el Congreso que tumbó los Presupuestos y puso fecha límite al Gobierno de Pedro Sánchez y Podemos ya planteaba un posible pacto entre el PSOE y Ciudadanos para la próxima legislatura. “Lo hicieron en 2016”, dijo en el pasillo Irene Montero, portavoz parlamentaria de la formación. “Somos los mismos de entonces y ya saben lo que votamos”. No importa cuánto suban el tono en sus interpelaciones Sánchez y Albert Rivera, líder del partido liberal. No importan los vetos que Rivera imponga a los socialistas. Podemos sigue sin descartar que se reedite el acuerdo fallido de las últimas elecciones generales. “Sabemos que hay un intento por una parte del PSOE, pero también es una opción que contempla el Ibex 35. No me extrañaría nada y es una posibilidad que afrontamos”, ha reafirmado la mañana del lunes Noelia Vera, diputada y portavoz de Podemos. “Tropezar dos veces sobre la misma piedra no le conviene a nadie”.

La carta enviada por la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, a Rivera transmitiéndole su “pesar” por haber optado por una "suerte de cordón sanitario para aislar" a los socialistas ante el escenario poselectoral del 28 de abril, es el penúltimo argumento —vendrán más— que tiene Podemos para justificar sus sospechas. “Pedro Sánchez ya experimentó los resultados de ese pacto. Son sencillamente malos para las mayorías sociales, contrarios para la agenda social y de cambio que defendemos”, ha continuado Vera.

El PSOE y Podemos han transitado por estos casi nueves meses de breve legislatura de la mano en el Congreso. Pablo Iglesias, líder del partido, aupó la moción de censura que llevó a Sánchez a La Moncloa y terminó con el Gobierno de Mariano Rajoy en junio de 2018. Desde la tribuna del Parlamento, el secretario general ya auguró aquel día la estrecha colaboración entre bancadas que se materializó en un acuerdo de Presupuestos que ambos líderes firmaron el pasado otoño. Ahora, a menos de dos meses del 28-A, con las cuentas sepultadas por el PP, Ciudadanos y los independentistas catalanes, Podemos se distancia de su socio parlamentario.

En el Congreso, Podemos ha dejado de ser ese compañero benevolente que negociaba y cedía al mismo tiempo ante las propuestas legislativas del Gobierno. Su estrategia ha cambiado y se sustenta en registrar medidas contra reloj —cuenten o no con el apoyo necesario para que se tramiten—, antes de que el 5 de marzo se disuelvan las Cortes.

Fuera del hemiciclo, no va a dejar de recordarle al PSOE que un posible acuerdo con Ciudadanos les sitúa más cerca de PP y Vox, a los que califican de “trillizos reaccionarios” o “los trillizos de Aznar”, sin marcar diferencias entre las tres formaciones. “Si el PSOE cree que su modelo de país tiene más que ver con las propuestas neoliberales de Ciudadanos, un partido al que le da igual pactar con Vox y PP, que lo responda Pedro Sánchez”, ha dicho Vera.

La caída que auguran las encuestas para Podemos y que impedirían formar una mayoría progresista con el PSOE no descuadra los cálculos electorales en el partido de Iglesias, por ahora. “Las cogemos con pinzas porque nunca han acertado con nosotros, en las últimas generales nos dieron un 10% de voto y conseguimos el 21%, más del doble”, ha defendido la portavoz del partido. “La última se hizo entrevistando a 800 personas, tres en una provincia como Teruel, ¿quién se cree que se puede predecir así el resultado de las elecciones?”, ha remachado.