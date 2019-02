La incógnita de Madrid mantiene en vilo a Podemos

Carmena y Errejón en Más Madrid; incógnita en Podemos. Más Madrid inició el pasado sábado la campaña electoral con un desayuno masivo con sus dos cabezas de lista. Una gestora construye la candidatura de Podemos en la Comunidad. Por el momento, solo han adelantado su preferencia porque sea una mujer la que lidere la lista que someterán al criterio de los inscritos.

Primarias. Sin fecha ni formato. Ni Podemos ni Más Madrid han hecho público cuándo permitirán que sus seguidores se pronuncien sobre su candidatura autonómica, ni en qué formato. Del calendario que adopten depende un terremoto: los diputados nacionales, los representantes autonómicos y los concejales afines a Errejón tendrán que decidir si esperan a que Podemos (su actual partido) celebre su proceso interno, manteniendo abierta la puerta a una integración posterior con Más Madrid, o si se suman directamente a esta plataforma (lo que les dejaría fuera de la fuerza de Iglesias). Podemos no ha avanzado ninguna fecha para sus primarias. Errejón y Carmena anunciaron que las suyas serían en febrero, pero el día aún no se ha cerrado y sus equipos ya no descartan que tengan que retrasarse a marzo. ¿Se votarían listas completas, o habrá que elegir al número uno separado del resto? Tampoco se ha tomado esa decisión.

Elecciones generales, autonómicas y municipales en un mes. El adelanto de las elecciones generales al 28 de abril ha acelerado los procesos de construcción de las candidaturas de Más Madrid y Podemos. Pablo Iglesias, candidato a La Moncloa, concurrirá de nuevo con Unidos Podemos, la alianza con IU y Equo. La formación da por cerrado el acuerdo de 2016, mientras que Alberto Garzón plantea que “el escenario ha cambiado y hay cosas que estudiar”. La coalición tiene del 20 al 25 de marzo para inscribirse en la Junta Electoral. Mientras tanto, Errejón circunscribe su nueva plataforma a Madrid y ha confirmado que votará a Iglesias.

Los plazos. Una contrarreloj electoral. Quedan apenas tres meses para las elecciones municipales y autonómicas del 26 de mayo. Los partidos tendrán que anunciar semanas antes las coaliciones, y luego registrar las listas electorales conjuntas del 17 al 22 de abril en el caso de las municipales. Eso reduce el margen de maniobra de Podemos y Más Madrid en sus negociaciones por integrar distintos actores y partidos.

Negociaciones. IU con Podemos, Más Madrid con Equo. Al convertir el rechazo al desarrollo urbanístico de la Operación Chamartín en una condición irrenunciable para pactar, IU ha roto todos los puentes con Más Madrid. El partido de Garzón difícilmente podrá integrarse en la plataforma de Carmena y Errejón, lo que le acerca a Podemos. En paralelo, Más Madrid y Equo tienen opciones de alcanzar un acuerdo para la Comunidad y la capital, según fuentes de la negociación. Por otra parte, Actúa busca su lugar en este laberinto. Ninguna de las partes renuncia a una integración total de todos los partidos a la izquierda del PSOE.

Programas. Primeras pinceladas. Podemos ha empezado a elaborar su programa para la Comunidad de Madrid, pese a que no tiene ni candidato ni secretario general: propone la creación de una tasa turística de 5 euros por persona y noche; eliminar la bonificación del impuesto de patrimonio a las fortunas mayores de dos millones de euros; y la de sucesiones y donaciones a partir del millón, para así financiar la gratuidad de la universidad pública, multiplicar por seis el presupuesto de la lucha contra la violencia machista, e impulsar un programa de lucha contra la pobreza. Más Madrid también trabaja ya en el borrador de su oferta electoral, como adelantó EL PAÍS: estudia crear una agencia regional de transportes; ampliar el parque de vivienda pública comprando casas privadas vacías, formar un organismo público-privado para la construcción de vivienda donde la Comunidad y los Ayuntamientos consorcien sus esfuerzos; o que se regule un máximo aumento del alquiler al año en las zonas con más demanda.