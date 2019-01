Errejón evita el choque con Iglesias y no asiste a la reunión de la cúpula de Podemos

Íñigo Errejón no acudirá la tarde de este miércoles al Consejo Ciudadano Estatal de Podemos y evita así el choque con Pablo Iglesias, secretario general del partido, cuya asistencia o intervención vía telefónica aún no está confirmada. "Después de escuchar los vetos, lo último que necesitamos son más tensiones. Esperamos que eso sirva para llegar a un acuerdo. Es importante desdramatizar y calmar las aguas", dicen a EL PAÍS fuentes cercanas al dirigente. Con esta decisión termina una semana de incertidumbre desde que la dirección de Podemos convocó a uno de sus máximos órganos ejecutivos para tratar de zanjar la crisis abierta cuando hace casi dos semanas Errejón anunció que concurrirá a las elecciones a la Comunidad de Madrid con la plataforma de la alcaldesa Manuela Carmena.

"Le exigieron dejar el escaño y lo hizo. Ahora le exigen que hoy no vaya y tampoco hay problema. A lo único que no va a renunciar es a las ideas y el compromiso con Madrid. Centrémonos en lo importante", aseguran las mismas fuentes. En una entrevista en este diario, Errejón llegó a afirmar que estaba planteándose asistir. Irene Montero, portavoz de Unidos Podemos en el Congreso y líder interina del partido durante el permiso de paternidad de Iglesias, le pidió que no lo hiciera. Podemos considera que Errejón se situó fuera del partido el día que se convirtió en candidato de Más Madrid.

Errejón se proponía a asistir a un consejo dominado por los afines a Iglesias. De los 62 integrantes 37 son leales al líder del partido, frente a los 23 que fueron en la lista del candidato en las elecciones internas. "En este momento no deberíamos encerrarnos en discusiones de partido. Ya lo hemos hecho demasiadas veces", prosigue el equipo de Errejón.

En el encuentro de esta tarde, Podemos pretende resolver el dilema de cómo se puede configurar una candidatura de unidad con Más Madrid, la nueva plataforma de Errejón. Iglesias y Montero quieren patrocinar una solución impulsada por la dirección que complemente la iniciativa de los líderes territoriales que se reunieron hace unos días en Toledo. Algunos dirigentes apuntan a que la cúpula intentará pactar una lista conjunta, primero con IU y Equo, para decidir posteriormente qué hacer con Más Madrid.

"Ahora está centrado en lo verdaderamente importante: levantar junto a Manuela Carmena una plataforma progresista que gobierne Madrid, que sea amplia, inclusiva, con todos y todas", argumentan las fuentes cercanas a Errejón consultadas. El candidato a la Comunidad mantiene una agenda paralela de encuentros con IU Madrid y Equo. La última, el martes, en la que las formaciones aseguraron estar “en sintonía”. En esos encuentros, según fuentes cercanas a Errejón, no se habla de socios prioritarios ni acuerdos marco con Podemos, sino únicamente de una candidatura amplia.