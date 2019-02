Rivera ficha en el PP y el PSOE para las listas de Ciudadanos a las autonómicas

Fichajes a derecha e izquierda. La dirección de Ciudadanos ha atraído para sus candidaturas en Castilla y León y Baleares en las próximas elecciones autonómicas a dos excargos del PP y del PSOE. En Castilla y León, Albert Rivera quiere que Silvia Clemente, expresidenta de las Cortes regionales con el PP, sea la próxima cabeza de lista; mientras que en Baleares el partido ha logrado que Joan Mesquida, ex director general de la Policía Nacional y la Guardia Civil con el PSOE, se postule para liderar su candidatura en las listas. Ambos tienen que someterse a primarias, y en el caso de Clemente habrá disputa. El diputado de Cs Francisco Igea, médico y portavoz de sanidad del grupo parlamentario, también concurrirá en el proceso castellanoleonés, con el apoyo de dirigentes relevantes de Cs como Luis Garicano.

El fichaje de Clemente no es pacífico en Ciudadanos. Igea ha anunciado su intención de postularse a las primarias con críticas a la política popular, de quien ha considerado que "no puede encarnar el mensaje" del partido, que "no es otro que el de regeneración de la imagen, el de la limpieza y el de no vivir solo de la política". Clemente lleva 18 años ejerciendo cargos públicos en Castilla y León con el PP: ha sido consejera de Medio Ambiente, de Cultura y Turismo; de Agricultura y Ganadería, procuradora de las Cortes y presidenta del Parlamento autonómico, puesto que ocupaba desde 2015. Anunció su baja del PP el pasado jueves con críticas al candidato a la presidencia regional.

Pero la dirección de Ciudadanos parece dispuesta a poner todos los medios a su alcance para que la exdirigente del PP sea su candidata. La ejecutiva aprobó este domingo de forma telemática una habilitación especial para que Clemente pueda presentarse a las primarias, a pesar de que el reglamento del partido exige una antigüedad de seis meses como afiliado para postularse. Y el secretario general de Cs, José Manuel Villegas, dará el apoyo oficial de la dirección a la candidata frente al otro aspirante. El número dos de Rivera la presenta en rueda de prensa este lunes en Valladolid.

En cambio, otros dirigentes relevantes del partido han mostrado su respaldo al diputado de Cs. Es el caso de Luis Garicano, candidato a las próximas elecciones europeas y responsable de Economía de Cs, que le ha dado su apoyo expreso como cabeza de lista a través de su cuenta de Twitter.

Clemente dejó el PP el pasado jueves con duras críticas al actual candidato popular a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, a quien acusó de no tener palabra, de carecer de iniciativa y liderazgo y de alentar campañas de "difamación" contra ella.

El proceso balear no es, de momento, tan conflictivo y Joan Mesquida será previsiblemente el candidato del partido, según ha confirmado Albert Rivera en una entrevista en la cadena Cope.

Ciudadanos busca con estos fichajes a derecha e izquierda potenciar su perfil de partido centrista, comprometido con sus decisiones de las últimas semanas como el veto a los pactos con el PSOE y la foto con Vox en la manifestación de Colón. Rivera ha subrayado este lunes que, con estos candidatos, se está formando "un proyecto transversal y constitucional en torno a Ciudadanos" al cual se suman "personas con experiencia en la vida civil y en la política".