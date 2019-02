El Supremo plantea citar antes a los políticos testigos del ‘procés’

El Tribunal Supremo se está planteando concentrar al inicio de la fase de testificales las declaraciones de los políticos citados como testigos en el juicio del procés, lo que permitiría distanciar varias semanas estas comparecencias de la campaña de las elecciones generales del 28 de abril. Entre otros testigos, por el Salón de Plenos del Supremo, donde se celebra la vista del procés, pasarán el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, además de varios diputados catalanes del Congreso y del Parlament.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que primero declararán los testigos propuestos por las acusaciones, empezando por los de la Fiscalía. En este caso, el ministerio fiscal ha pedido la comparecencia de una quincena de ex altos cargos del Ministerio del Interior y de la Generalitat, entre otros, el ex secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, y el ex delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo. El resto de testigos citados por los fiscales son, en su mayoría, agentes de la Policía, la Guardia Civil y los Mossos.

Los políticos de más relevancia, como Rajoy, Santamaría y Montoro, no fueron propuestos por el ministerio público, sino por Vox (acusación popular) o alguna de las defensas, por lo que no tendrían que testificar hasta más adelante. Pero la ley permite al tribunal alterar el orden de citaciones para favorecer el desarrollo del juicio y eso es lo que el Supremo se plantea alegar para concentrar sus declaraciones.

Según las fuentes del tribunal consultadas, puede ser más beneficioso para la vista agrupar las declaraciones de los exdirigentes del Gobierno central, así como algunos de los de la Generalitat o diputados en Madrid o Cataluña, ya que se presupone que habrá cierta conexión entre estas declaraciones.

El inicio de las comparecencias de testigos no tiene fecha, pero el tribunal aspira a empezar con ellas la semana que viene. De momento, las sesiones se reanudan mañana con las declaraciones de los acusados. El primero en comparecer será el exconsejero de Presidencia y exportavoz del Govern Jordi Turull, que tiene previsto contestar a la Fiscalía, la Abogacía del Estado y las defensas. Tras él, será el turno del exconsejero de Asuntos Exteriores, Raül Romeva. Los siguientes, por este orden, serán Josep Rull (Territorio), Dolors Bassa (Trabajo), Meritxell Borràs (Gobernación), Carles Mundó (Justicia), Santi Vila (Empresa), Jordi Sànchez (ANC), Jordi Cuixart (Òmnium) y Carme Forcadell (expresidenta del Parlament).