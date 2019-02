Podemos rechaza la cita de IU para una lista en Madrid

Podemos no acudirá este lunes a la reunión que ha convocado IU en Madrid para intentar consensuar una lista conjunta de cara a las próximas elecciones del 26 de mayo en la Comunidad de Madrid. A la cita sí asistirán representantes de Equo y Más Madrid, la plataforma creada por Manuela Carmena y de la que forma parte ahora Íñigo Errejón.

La formación de Pablo Iglesias justifica su decisión de no ir a la reunión para poder seguir trabajando en “construir desde abajo una candidatura de unidad, participativa y que cuente con IU, Equo y todos los agentes sociales” con los que habitualmente trabajan, aseguran fuentes del partido. “Primero haremos eso y luego ya hablaremos con todo el mundo que comparta el espíritu de crear una candidatura de unidad”, aseguran las mismas fuentes. El Consejo Ciudadano Estatal de Podemos apostó el pasado miércoles por negociar con Errejón y su plataforma Más Madrid, aunque no ahora, sino tras construir su propia candidatura de Unidos Podemos en Madrid para la que está buscando candidato en estos momentos. El partido ya renunció a formar parte de la candidatura conjunta al Ayuntamiento y la formación no concurre a las elecciones en la capital. “Carmena no es lo que fue pero representa lo más útil, que hay para impedir que la derecha reconquiste el poder municipal en Madrid”, aseguró Pablo Iglesias en una carta que publicó en su cuenta en Facebook.

La dirección regional de Izquierda Unida insiste en que “no existen líneas de ruptura con ninguna de las partes”, y por ello se había comprometido a presentar en la reunión de hoy un “documento político de convocatoria para debatir y consensuar”. “Esta reunión la convocamos después de hablar con todos los actores políticos de la Comunidad y que nos hayan mostrado su intención por la unidad, y para empezar a trabajar con base en un documento político (que también fue enviado a Podemos) con el que empezar a intentar solucionar los problemas de la clase trabajadora de Madrid”, aseguran desde la formación. “Cada organización es soberana en decidir en qué espacios trabajar y con quién, pedimos responsabilidad a todos los actores para construir un proyecto por y para la clase trabajadora madrileña”, insisten desde IU. Hace casi dos semanas, el partido daba por roto el preacuerdo con Podemos anterior a la decisión de Íñigo Errejón de presentarse con la plataforma de Carmena a las elecciones y se erigía como “pegamento” para arreglar la crisis que después se profundizó con la salida de Ramón Espinar, secretario general de Podemos Madrid.