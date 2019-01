Sánchez se acerca al grupo de países más duro con Venezuela

Empezó con un perfil muy bajo. La semana pasada, mientras varios líderes internacionales, incluso algunos europeos como Emmanuel Macron, ya habían opinado sobre la crisis venezolana, él se mantenía en silencio entre críticas de la oposición por su pasividad. Pero Pedro Sánchez ha dado un giro completo y ha convertido ahora la crisis venezolana en un gran escaparate para tratar de recuperar el papel de liderazgo internacional que, según el Gobierno, España puede tener por su importancia como puente entre Latinoamérica y Europa pero había perdido en los últimos años.

“En está crisis nos jugamos nuestro papel en el mundo”, señalan fuentes del Gobierno durante un viaje a República Dominicana y México dominado por esta crisis y la posición de España, que se endurece cada día. Sánchez ha decidido incluso acercarse al Grupo de Lima, formado por los grandes países latinoamericanos en manos de gobiernos de derecha que se unieron hace dos años para presionar al régimen de Nicolás Maduro. Es un paso que no dio nunca Mariano Rajoy, que no quiso saber nada de este grupo en el que están Brasil, Argentina, Colombia, Peru, Chile y estaba México, pero la llegada del progresista Andrés Manuel López Obrador al poder ha sacado a este país de las decisiones del grupo. También está la Canadá de Michel Trudeau, que precisamente fue quien le pidió a Sánchez que se sume a la próxima reunión en este país norteamericano. Mientras México se aleja a este grupo, España se acerca, aunque como observador.

Este miércoles hablaron la ministra de exteriores canadiense y Josep Borrell para rematar que España irá a la reunión en Canadá como observadora, no como miembro del Grupo de Lima, otra forma de tener un papel diferenciado. A la cita no asistirá el propio Borrell, sino seguramente el embajador, una forma de mostrar que España no está en el grupo aunque ahora se acerque.

Sánchez ya ha dado el salto de llamar “tirano” a Maduro y reunirse en Santo Domingo con representantes de la oposición venezolana, pero por ejemplo no quiere sumarse a la demanda contra él en La Haya porque cree que eso solo sirve para que se niegue en redondo a abandonar el poder por miedo a un juicio. “Esa es la mejor manera de atornillarle a la silla”, señalan desde el Gobierno.

Oficialmente Sánchez no tiene ningún contacto con el régimen pero siempre llegan informaciones y los datos que tienen les hacen ver a Maduro “muy nervioso y muy aislado”. El Gobierno de Sánchez está convencido de que Maduro va a caer, aunque no sabe cuándo ni cómo, y trabaja ahora para lograr que sea de la mejor manera posible y después de un inédito trabajo conjunto de presión entre los principales países latinoamericanos y los europeos.

El Gobierno de Sánchez trabaja ahora para que el reconocimiento de Juan Guaidó, que se producirá el lunes, tenga algún efecto real. Y sobre todo para buscar un perfil propio entre las líneas más duras de los dos lados, la de EE UU que solo apuesta por Guaidó sin más matices o la de Rusia que defiende a Maduro a toda costa. España apoya que se unan varios países latinoamericanos con otros europeos para buscar que esa presión sea más eficaz. El jueves habrá una reunión en Bucarest y a partir de ahí se tratará de crear un grupo de contacto que debería contar con los principales países europeos y latinoamericanos, aunque el que más se resiste a dar más pasos es precisamente México, el país que está visitando Sánchez y que intentará también sumar a esta tercera vía.