Junqueras pide al Supremo conocer con tres semanas de antelación la fecha del juicio

El Tribunal Supremo ha dejado ya por escrito que el inicio del juicio del procés es “inminente”, pero todavía no ha dado a conocer la fecha en la que comenzará la vista oral. La única fecha oficial que ha trasladado el presidente del tribunal, Manuel Marchena, es que la previsión es que comience “alrededor” del 5 de febrero, pero, a menos de una semana de ese día, el Supremo ni confirma ni descarta esa opción. Esta incertidumbre tiene en vilo a las defensas de los 12 acusados, que consideran que el tribunal debería fijar la fecha de la primera sesión con más antelación.

La defensa del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y del exconsejero Raül Romeva ha llevado su queja al Supremo. En un escrito presentado este miércoles, el abogado de Junqueras y Romeva han pedido al Tribunal Supremo que señale la fecha del juicio del procés con tiempo “suficiente” para poder preparar su “estrategia defensiva”. Según la defensa de ambos procesados, que están en prisión preventiva, ese tiempo tendría que ser como mínimo de tres semanas.

En su escrito, el abogado Adru Van den Eynde pide al tribunal que “se asegure que entre la fecha del señalamiento y su notificación a las partes medie el tiempo suficiente para la debida preparación de la estrategia defensiva”, así como para la “organización logística de los equipos de defensa”, que están radicados en Cataluña y deben trasladarse a Madrid. “Dicho lapso entre notificación del señalamiento e inicio de las sesiones no habría de ser, en todo caso, inferior a 3 semanas de conformidad con el derecho de la defensa y la necesidad de proteger las condiciones en las que esta se desarrolla”.

El tribunal que debe juzgar a los 12 líderes independentistas procesados está ultimando el auto en el que debe contestar a los escritos de defensa presentados por los acusados y aceptar o rechazar cada una de las pruebas y testigos con los que quieren contar en el juicio. Hasta que no se dé respuesta a ese escrito, el Supremo no puede notificar la fecha de inicio del juicio. El tribunal pretendía tener listo su auto a comienzos de esta semana, pero las fuentes consultadas advierten de que los escritos de las defensas suman un total de 1.835 folios y la respuesta debe ser pormenorizada, lo que está alargando el trabajo. Con todo, en el tribunal no se descarta aún que la vista empiece la próxima semana.

Las defensas de los acusados, sin embargo, sostienen que, en función de lo que diga el Supremo en ese auto, ellos tendrán que leer nueva documentación y preparar los interrogatorios de procesados y testigos, por lo que consideran que la fecha no debe señalarse con tan solo unos días de antelación, como prevé el tribunal.