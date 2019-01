IU no descarta negociar con la plataforma de Errejón en la Comunidad de Madrid

Izquierda Unida, el principal socio de Podemos, no descarta negociar con Más Madrid en la Comunidad, la plataforma de Íñigo Errejón y la alcaldesa Manuela Carmena. "No tiramos la toalla, pero ahora mismo es más difícil", ha dicho este martes Alberto Garzón, líder de IU, en el Congreso. "Creo que Errejón se equivoca. Y nos mantenemos al margen de la disputa de una formación aliada. Nosotros tenemos que llamar a la responsabilidad y tratar de construir la unidad más grande posible". La dirección de Podemos mantiene su negativa a hablar con quien hasta el jueves era su candidato a la Comunidad de Madrid.

Garzón ha acompañado a Sol Sánchez, portavoz y candidata de IU en la Comunidad, que ha sustituido a Errejón después de que el dirigente entregara este lunes su acta de diputado. "Me incorporo hoy, no es la situación ni las circunstancias que hubiese preferido", ha afirmado la nueva diputada que no se sentará en la silla de su antecesor en la tercera fila de la bancada de Unidos Podemos, al lado de Garzón. Podemos ha recolocado a algunos de sus diputados en el Congreso.

Sánchez ha coincidido con Garzón en que su trabajo es ser "el pegamento de la izquierda". "Hay que hablar con todos. No se veta a nadie, pero siempre buscando la máxima unidad", ha remarcado. Los dos dirigentes han recordado que IU respeta el acuerdo marco que tienen con Podemos desde que en 2016 se aliaran para conformar Unidos Podemos. "No hemos roto ningún pacto, en Madrid teníamos un preacuerdo que no ha pasado a la fase siguiente por razones ajenas a nuestra voluntad", ha concretado la nueva diputada. "Vamos a hablar con todos los actores, empezando por Podemos".

IU y Podemos negociaban hace una semana la candidatura a la Comunidad de Madrid. En mitad del diálogo entre las partes, Errejón anunció que se aliaba con Carmena y concurriría a las elecciones de mayo con Más Madrid, la plataforma de la alcaldesa. La razón, argumentaron fuentes cercanas al que fuera candidato de Podemos, es que Ramón Espinar, responsable del partido en Madrid y afín a Pablo Iglesias, e IU habían pactado que Sánchez fuera la número dos de la lista. "Es injusto y simplista argumentar que esa fue la razón. Es una gran mentira", ha querido zanjar la diputada sobre el que se considera el detonante de la crisis. "Esto no ha sucedido de la noche a la mañana. En IU no estábamos imponiendo números, sino hablando de programa", ha completado.

Podemos ha iniciado la búsqueda de un nuevo candidato en la Comunidad de Madrid sin concretar, por ahora, cómo será el proceso. IU cerrará la segunda fase de sus primarias en las que, previsiblemente, saldrá elegida Sol Sánchez. Y entonces volverá a empezar un nuevo proceso de negociación para definir la propuesta definitiva de Unidos Podemos en la región. "El acuerdo marco no determina como se confluye en cada ciudad", ha recordado Sánchez. "Lo importante es ser responsable y calmar las aguas", ha dicho Garzón. Mientras, en el Ayuntamiento de Madrid, ambas formaciones sí apoyan a Más Madrid.