Moreno presenta a Andalucía como garante de la unidad de España en su toma de posesión

Griñán asegura que no ha sido invitado al acto

En la toma de posesión de Juan Manuel Moreno han estado presentes todos los ex presidentes de la Junta de Andalucía, incluida Susana Díaz, salvo José Antonio Griñán. Su ausencia ha sorprendido casi tanto como la asistencia de Chaves. Ambos están señalados por su imputación en el caso de los ERE, que ha quedado visto para sentencia, y no asistieron a la jura del cargo, hace tres años y medio, de la propia Díaz.

Griñán ha explicado a este diario que no ha asistido al acto porque no ha sido invitado. Fuentes del Parlamento, sin embargo, han asegurado a EL PAÍS, que se ha cursado invitación a todos los ex presidentes de la Junta y del Parlamento andaluz. Desde el PSOE informan que van a solicitar a la Cámara andaluza que les indique cuál ha sido el protocolo que se ha seguido para la convocatoria de asistentes tanto al pleno de constitución del Parlamento, el 27 de diciembre, como a la toma de posesión.