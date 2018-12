El Gobierno vasco mete presión a Bildu y le da 24 horas para pactar los presupuestos

EH Bildu tiene de plazo hasta el próximo jueves para decidir si apoya los presupuestos del País Vasco de 2019. El Gobierno de Iñigo Urkullu ha dado hoy un plazo de 24 horas a la formación soberanista para resolverla negociación que ambas partes mantienen desde finales de octubre pasado. Al ultimátum lanzado por el Ejecutivo (PNV-PSE), la coalición abertzale ha respondido que mantiene "la mano tendida" al acuerdo y, como prueba de ello, ha prestado dos de sus votos para rechazar las enmiendas a la totalidad presentadas por Elkarrekin Podemos y el PP.

La formación que dirige Arnaldo Otegi se encuentra a un paso de apoyar por primera vez las cuentas vascas. El desenlace no se conocerá hasta este jueves. El consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu (PNV), ha anunciado este martes que el Gobierno retirará el proyecto presupuestario si no se cierra el acuerdo con EH Bildu antes de la medianoche de mañana. "Ante el ultimátum que se han impuesto ustedes mismos, nosotros decimos nuevamente que nuestra mano está tendida, que el contenido de nuestros acuerdos ya los conocen. La pelota está en su tejado", ha respondido la parlamentaria de EH Bildu Maddalen Iriarte.

El pleno del Parlamento vasco ha rechazado sendas enmiendas de totalidad presentadas por Elkarrekin Podemos y PP. No han prosperado gracias a la abstención de dos de los 18 parlamentarios de EH Bildu (los 16 restantes han apoyado la devolución de las cuentas). El PNV y PSE, en minoría en la Cámara con 37 escaños, han votado en contra, mientras que 36 parlamentarios de EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PP han votado a favor.

La negociación entre el Gobierno y EH Bildu sigue adelante y deberá salvar los dos escollos que impiden el entendimiento: el incremento de las pensiones más bajas y una subida del salario mínimo. Los independentistas no esperaban el acelerón que el consejero Azpiazu ha querido dar a las conversaciones, aunque han advertido de que "la pelota sigue en el tejado del Gobierno". "Pese a todo, no damos la batalla por perdida. Ahora, señor Urkullu, esperamos su respuesta y que esta no sea la crónica de una prórroga anunciada", ha señalado Iriarte.

El Gobierno vasco pudo aprobar los presupuestos de los dos ejercicios anteriores con el apoyo de los populares vascos, que en esta ocasión se han apartado de la negociación tras el acuerdo que el PNV y EH Bildu alcanzaron sobre las bases de la reforma del Estatuto vasco. El entendimiento que estas dos formaciones nacionalistas sobre el autogobierno podría trasladarse ahora al ámbito presupuestario, algo que no se ha producido hasta ahora.

El responsable de las finanzas del Gobierno ha tratado de meter presión a Bildu para lograr un pacto sin esperar hasta el día 21 de diciembre, cuando está prevista la celebración del pleno del Parlamento que discutirá las enmiendas parciales y resolverá la aprobación o devolución de las cuentas autonómicas. Azpiazu ha lamentado hoy que frente a su voluntad de negociación "real y leal", la de EH Bildu ha ido "difuminándose" a medida que el Ejecutivo vasco ha ido haciendo ofertas con "sentido y viables".

El Gobierno vasco hizo pública este lunes su "oferta final" a la coalición abertzale, que recoge, entre otros aspectos, complementar las pensiones más bajas de los vascos, a través de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), hasta casi los 823 euros al mes en 2020. Esta cantidad fue considerada insuficiente por EH Bildu, que solicita fijar la cuantía mensual de las pensiones en 858 euros a partir del próximo ejercicio.