PNV y EH Bildu cierran sin acuerdo su primera negociación presupuestaria

El PNV y EH Bildu se han emplazado hoy a mantener nuevos encuentros con vistas a tratar de alcanzar un acuerdo sobre los presupuestos vascos de 2019. La primera reunión negociadora no ha permitido aproximar las posiciones entre ambas formaciones. La principal exigencia de los independentistas para dar su apoyo a las cuentas del Gobierno vasco, consistente en aumentar el gasto social en 420 millones de euros para mejorar las pensiones y el empleo, representa el escollo central de la negociación. El PNV ha asegurado que esa reclamación impide cualquier entendimiento con EH Bildu porque desborda el marco económico y competencial, por lo que ha pedido al principal partido de la oposición una "reorientación" de su propuesta.

La delegación del PNV encabezada por su presidente, Andoni Ortuzar, ha recibido en Sabin Etxea (Bilbao) a los representantes de EH Bildu, con su coordinador general, Arnaldo Otegi, al frente. La coalición abertzale ha puesto sobre la mesa sus reivindicaciones para apoyar las cuentas, entre las que destaca un incremento del gasto presupuestario en 420 millones de euros, de los que 350 millones irían destinados a la protección social y la mejora de las condiciones de los pensionistas con prestaciones más bajas, y los 70 millones restantes para la creación de empleo, con especial atención a las mujeres, jóvenes y parados de larga duración.

El PNV ha rechazado la iniciativa de EH Bildu "desborda" el marco presupuestario y competencial del Ejecutivo vasco, según ha afirmado la parlamentaria Josune Gorospe tras la reunión. "Presupuestariamente es superior a la capacidad económica que el Gobierno vasco y, además, en el marco competencial también podría tener alguna dificultad en el ámbito de las pensiones", ha añadido.

El consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, ya había calificado de "inviable" la propuesta de EH Bildu. "La regla de gasto que impone la Unión Europea no nos permite gastar más de 370 millones; ese es nuestro margen de maniobra", ha explicado Azpiazu en una entrevista en Radio Euskadi.

Otegi le ha contestado que no está de acuerdo con ello porque "tenemos un gobierno que va a destinar 239 millones al pago de la deuda cuando esta es la comunidad menos endeudada de todo el Estado". "Por poner un ejemplo, pagamos 500 millones todos los años a la defensa española. No nos puede decir que 420 millones de un presupuesto de 11.700 es una cifra inalcanzable, porque es decir a los pensionistas y a las mujeres que hay dinero para otras cosas y no para ellos, y eso creo que es la grave dificultad de la posición del PNV", ha agregado Otegi.

El PNV y el PSE, socios del Gobierno autonómico, necesitan al menos de la abstención de uno de los grupos de la oposición (EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PP) en el Parlamento para renovar las cuentas en 2019. La coalición 'abertzale' ha mostrado su disposición a ofrecer la abstención de dos de sus parlamentarios si se aceptan sus propuestas.