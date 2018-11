La CNMV multa a Borrell con 30.000 euros por usar información privilegiada al vender acciones de Abengoa

La Comisión Nacional del Mercado de Valores impuso a finales de septiembre una multa de 30.000 euros al ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, por la venta de 10.000 acciones de Abengoa en 2015 cuando era consejero de esta compañía y solo un día antes de que la empresa se desplomara en Bolsa durante dos días consecutivos en Bolsa. La venta se efectuó el 24 de noviembre de 2015, justo dos días antes que la tecnológica presentara el preconcurso de acreedores y las acciones cayeran un 52,07% y un 29,72% en las siguientes dos jornadas bursátiles. La CNMV, que abrió el expediente a Borrell y lleva investigando el caso desde julio de 2017, estima que el ministro cometió "una infracción muy grave", según publica hoy el BOE, por haber utilizado información privilegiada.

"Tras la exposición de hechos y fundamentos jurídicos, concluye con el siguiente Acuerdo: Imponer a don José Borrell Fontelles, por la comisión de una infracción muy grave del artículo 282.6, en relación con el artículo 227.1.a) del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto 4/2015, de 23 de octubre, por la venta por cuenta de un tercero de 10.000 acciones de Abengoa, S.A., por un importe de 9.030 euros, el 24 noviembre de 2015, disponiendo de información privilegiada sobre este emisor, una multa por importe de 30.000 euros (treinta mil euros)", afirma hoy el BOE. Ese "tercero" es su esposa Carolina Mayeur, a nombre de quien estaba el paquete de acciones que se vendieron. La multa es la mínima para las faltas muy graves (si hubiera pagado antes podría haberse beneficiado de un descuento).

Borrell reconoció el mes pasado, cuando la CNMV ya le había impuesto la multa, que “no fue adecuado” vender una parte “muy, muy pequeña” de la cartera de acciones de Abengoa que gestionaba, por valor de 9.030 euros, “por el momento en que se produjo y por la apariencia de irregularidad que pudo generar”. A juicio de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Borrell "conocía información relevante que todavía no había sido publicada". Aunque el ministro no desveló la cantidad de acciones que tenía, fuentes próximas al ministro aseguraron en octubre que estaba valorada en unos 380.000 euros.

El ministro no recurrirá la multa. Según sugirió en el Congreso, para poder apelar tendría que presentar un recurso de alzada ante su compañera de gabinete, la ministra de Economía, Nadia Calviño. “Sería una situación anómala”, dijo Borrell, “recurrir a un Gobierno del que formo parte y no me parece políticamente correcto, porque puede ser presentado como un conflicto de intereses”.