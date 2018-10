Borrell reconoce que fue “un error” vender acciones de Abengoa antes de su caída

El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha reconocido este miércoles en el Congreso que fue “un error” vender acciones de Abengoa, de la que era consejero, en noviembre de 2015, pocos días antes de que la firma presentase un preconcurso de acreedores, lo que provocó un desplome del valor de las acciones. Borrell ha añadido que “no fue adecuado” vender una parte “muy, muy pequeña” de la cartera de acciones de Abengoa que gestionaba, por valor de 9.030 euros, “por el momento en que se produjo y por la apariencia de irregularidad que pudo generar”.

De hecho, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) le abrió expediente en 2017 y le ha impuesto una sanción por infracción muy grave, que aún no es firme. Borrell, que ha leído su respuesta en el pleno de control al Gobierno, ha negado que se beneficiara de información privilegiada y ha argumentado que, si hubiera sido así, “no hubiera sufrido las pérdidas muy muy elevadas” que tuvo con el resto de su cartera de acciones de Abengoa.

Aunque se ha mostrado disconforme con la sanción, el ministro ha sugerido (lo iba a decir expresamente, pero la presidenta del Congreso, no le dejó terminar su intervención por haber agotado el tiempo) que no la recurrirá, ya que para poder apelar a los tribunales tendría que presentar antes un recurso de alzada ante su compañera de gabinete, la ministra de Economía, Nadia Calviño. “Sería una situación anómala”, ha reconocido, “recurrir a un Gobierno del que formo parte y no me parece políticamente correcto, porque puede ser presentado como un conflicto de intereses”.

El ministro tendrá que abonar, en consecuencia, una sanción de 30.000 euros, la mínima para las faltas muy graves (si hubiera pagado antes podría haberse beneficiado de un descuento), por haber vendido acciones de su exesposa por valor de 9.030 euros. Borrell no ha revelado cuál era el importe total de su cartera de acciones de Abengoa, pero fuentes próximas al ministro aseguran que estaba valorada en unos 380.000 euros.

Frente a la afirmación del diputado popular José Ramón García Hernández de que esta conducta se considera delito en otros países, el titular de Exteiores ha respondido que se trata de una simple falta administrativa que no le inhabilita para formar parte del Gobierno. Según fuentes próximas al ministro, éste le contó su situación a Pedro Sánchez cuando le convocó para formar parte del Gabinete y, a la vista del importe de las acciones que había vendido y de las previsiones de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, el presidente decidió seguir adelante con el nombramiento.