Tardà emplaza a Sánchez a presentar en diciembre su propuesta para Cataluña

Llamamiento, aviso o ultimátum. De distintas maneras puede interpretarse la reflexión del portavoz de ERC, Joan Tardà, dirigida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Pero el objetivo es evidente: el jefe de Gobierno tiene que explicar cuál es su propuesta para Cataluña. Y hay plazo: el 12 de diciembre, fecha en la que el presidente celebrará un debate monográfico sobre Cataluña con participación de todos los grupos del Congreso. "No resolver la cuestión catalana puede ser la tumba de Pedro Sánchez", avisa este martes el portavoz de ERC, Joan Tardà, en conversación con EL PAÍS.

Desde octubre de 2017 han ocurrido acontecimientos graves y dramáticos a tenor de la crisis secesionista en Cataluña. Según Tardà, todos tuvieron parte de culpa. "El 1 de octubre de 2017 hubo un acto de desobediencia y tras ello hubo represión, y habría que evitar que se volviera a la desobediencia, represión y cárcel", apunta el portavoz republicano. La ocasión de salir de la situación actual debería producirse en el pleno monográfico sobre Cataluña del próximo mes. "Del debate debe salir cuál es la propuesta del Gobierno, cuál es la nuestra, y con respeto mutuo concretar un marco de negociación en el que nos reconozcamos los dos". Desde las filas republicanas se esperan novedades del campo del Gobierno. "Estamos expectantes de cuál será el proyecto de Pedro Sánchez para Cataluña", reconoce.

El fondo de la propuesta de ERC mantiene la celebración de un referéndum que incluya a las dos partes: autonomistas e independentistas. Pero nadie como Joan Tardà dentro del mundo independentista verbaliza con mayor claridad que la situación no tiene solución si media Cataluña excluye a la otra mitad. La consulta, por tanto, debe basarse en la pregunta de si se quiere una profundización del marco autonómico o la independencia de Cataluña. La expectación de los republicanos incluye la posibilidad de que Pedro Sánchez "quiera seducir" a los catalanes. "Y nos parece bien, pero arriesgue, que todo el mundo arriesgue", señala dirigiéndose al jefe de Gobierno. "El referémdum es inevitable y no digo que lo vayamos a ganar, pero es inevitable", reflexiona el portavoz de ERC. A no ser, remacha, que "alguien considere que la solución sea más cárcel y más cerrazón y que "el problema catalán se convierta en un problema de orden público y que se llegue a otros episodios de desobediencia", señala con temor.

"La represión" y, sobre todo, "los presos" aparecen continuamente en el relato de Joan Tardà. Las referencias a estos últimos provocan que su semblante se torne grave y apesadumbrado. La declaración de la independencia, en efecto, fue un acto de desobediencia, señala Tardà, que se queda en esa definición y elude hablar de comisión de un delito, pero sí considera indeseado que se vuelva a esos episodios. "La unilateralidad, la insurgencia y la represión es el fracaso del diálogo", incide. De los dos lados tienen que poner su parte, pero avisa al presidente del Gobierno: "No resolver la cuestión catalana puede ser la tumba de Pedro Sánchez".