Jueces y políticos chocan a las puertas del ‘procés’

Las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales han convocado una huelga general el 19 de noviembre para reclamar a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, las mismas mejoras salariales y de condiciones de trabajo que ya pidieron a su antecesor, Rafael Catalá. Tras la polémica sentencia de La Manada y subido a la ola de enfado popular, el exministro realizó un ataque al juez Ricardo González, que firmó el voto particular que defendía la absolución de los cinco condenados por abuso sexual: “Cuando todos saben que este juez tiene algún problema singular, me sorprende que el Consejo no actúe”. Aquella frase espoleó las protestas del 22 de mayo.

En este periodo, la situación de falta de medios en la Administración de Justicia apenas ha experimentado cambios. Y los salarios de los jueces, que no han recuperado el poder adquisitivo que les fue recortado hace siete años con la crisis, permanecen igual. Sin embargo, tras la sentencia del Supremo sobre el impuesto de actos jurídicos documentados, el ambiente entre los magistrados y el poder político se ha enrarecido aún más. Y la situación corre el riesgo de enconarse con la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Las asociaciones de jueces reclamaban un cambio en la forma de elección de los vocales del órgano de gobierno judicial, de modo que los 12 vocales —del total de 21— que pertenecen a la judicatura sean elegidos por los propios jueces. El Ministerio de Justicia trasladó el miércoles la “imposibilidad” de cambiar el sistema de elección “al no existir consenso entre las fuerzas parlamentarias”.

“Si la sociedad ha asumido como mal endémico problemas como la lentitud y la falta de medios, ahí nos rebelamos, no se puede asumir ningún mal de la justicia como endémico. Estamos procurando aportar y luchar por la mejora del sistema integral, con escaso éxito”, explica Celso Rodríguez Padrón, portavoz de la APM. “La huelga tiene exactamente los mismos motivos que la del 22 de mayo. Eso nos parece muy significativo”, añade.

El Ministerio de Justicia celebrará mañana una reunión con representantes de las siete asociaciones de jueces y fiscales para tratar de reconducir la situación. El departamento que dirige Dolores Delgado anunció el miércoles la creación de 75 nuevas plazas judiciales para 2019, una forma de aliviar la cantidad de trabajo de los órganos más sobrecargados. De momento, la convocatoria se mantiene.