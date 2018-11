Estrasburgo cree que Otegi no tuvo un juicio justo por la reconstrucción de Batasuna

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) consideró este martes que en el juicio contra Arnaldo Otegi y otros cinco dirigentes abertzales por pertenencia a ETA en el caso Bateragune se vulneró el derecho de los acusados a un juicio justo por falta de parcialidad de parte de una magistrada de la Audiencia Nacional que los condenó a sentencias de cárcel que ya han cumplido. La sentencia considera, sin embargo, que la mera confirmación de esta violación del artículo 6 de la Convención Europea de Derechos Humanos es una “satisfacción suficiente” en este caso y ha rechazado la imposición de una multa al Estado español o cualquier otra medida a favor de los damnificados.

La decisión final de Estrasburgo se ha hecho esperar. El tribunal europeo ya se pronunció parcialmente en 2015, cuando desestimó, por estar “manifiestamente infundadas” las alegaciones de los dirigentes abertzales sobre la falta de imparcialidad de dos miembros del Tribunal Constitucional que rechazaron en julio de 2014 el recurso de amparo de Otegi contra la sentencia de la Audiencia Nacional. La defensa del dirigente abertzale afirmaba que el presidente del TC, Francisco Pérez de los Cobos, no podía actuar de forma imparcial porque hasta que comenzó a ocupar el alto puesto jurídico había militado en el Partido Popular. El TEDH dictaminó que no podía “aceptar que el mero hecho de que (el presidente) haya sido miembro del Partido Popular sea suficiente para albergar dudas sobre su imparcialidad”. Los jueces de Estrasburgo también rechazaron la petición contra el magistrado Antonio Narváez, al que la defensa de Otegi lo había recusado por haber participado, como fiscal del Tribunal Supremo, en una demanda para pedir que no se inscribiera Sortu como partido político, escrito en el que hacía varias referencias a Bateragune.

Sin embargo, los jueces europeos sí aceptaron examinar parcialmente la demanda de Otegi por la supuesta parcialidad de la magistrada de la Audiencia Nacional Angela Murillo. Esta juez, en un juicio anterior contra Otegi por enaltecimiento del terrorismo, le preguntó si condenaba el terrorismo de ETA. Cuando este se negó a responder, la juez comentó: “Ya sabía yo que no me iba a contestar a esa pregunta”. Un comentario que, a la postre, provocó que, en 2011, el Tribunal Supremo anulara la sentencia y obligara a repetir el juicio contra Otegi, donde se le redujo la condena de 10 a seis años y medio, que cumplió en 2016.

Pero cuando Otegi y los otros cuatro acusados por pertenencia a ETA apelaron en 2014 al TC porque Murillo formaba parte del tribunal de la Audiencia Nacional que los había condenado en el caso Bateragune, el Constitucional rechazó su recurso. En una decisión de 7 votos contra 5, consideró que ese incidente no arrojaba dudas sobre la parcialidad de la magistrada a la hora de juzgarles en otro caso diferente.